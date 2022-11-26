Силкин: «Хотелось бы, чтобы Россия играла матчи против футбольных стран»

Бывший тренер «Динамо» высказался относительно возможного проведения товарищеского матча между сборными России и Саудовской Аравии.

Других вариантов сейчас нет, мы цепляемся за что можем, за тех, кто изъявляет желание. Конечно, сейчас у сборной дефицит соперников, но хотелось бы, чтобы сборная России проводила игры с футбольными странами.

Саудовская Аравия обыграла Аргентину на чемпионате мира? Это единичный случай, такое бывает. В первом тайме Аргентина их не дожала, а во втором тайме на результате сказалась минутная расслабленность.