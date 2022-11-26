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Силкин: «Хотелось бы, чтобы Россия играла матчи против футбольных стран»

вчера, 10:50

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался относительно возможного проведения товарищеского матча между сборными России и Саудовской Аравии.

Других вариантов сейчас нет, мы цепляемся за что можем, за тех, кто изъявляет желание. Конечно, сейчас у сборной дефицит соперников, но хотелось бы, чтобы сборная России проводила игры с футбольными странами.

Саудовская Аравия обыграла Аргентину на чемпионате мира? Это единичный случай, такое бывает. В первом тайме Аргентина их не дожала, а во втором тайме на результате сказалась минутная расслабленность.

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Все комментарии
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 11:37, ред.
Если наша сборная не может нормально сыграть с не футбольными "таджикистанами", то боюсь представить, какой вид будет иметь сборная в матче с футбольными странами.
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54zf4qepwvgh
вчера в 11:10
Да пусть хоть против таких как Аравия играет
Гость
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