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Колосков: «России реально сыграть товарищеский матч с Саудовской Аравией»

вчера, 10:21

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что сборной России нужно провести товарищеский матч против сборной Саудовской Аравии.

Если о возможности проведения такого матча говорит вице‑президент и член исполкома РФС, то, наверное, такой матч может быть проведен. Сыграть его реально, никто этого не запрещает. Саудовская Аравия, как показала первая игра на чемпионате мира в Катаре, очень крепкая и боеспособная команда. Уровень игроков там выше, чем в тех сборных, с кем сборная России играла последние товарищеские матчи. Неслучайно Таджикистан, Узбекистан и Киргизия не попали на турнир, а саудовцы не только играют там, но и побеждают сильную сборную. Товарищеский матч сборной России со сборной Саудовской Аравии имеет смысл и со спортивной точки зрения, и с точки зрения укрепления международных связей.

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Все комментарии
Евгений Быстров
Евгений Быстров
вчера в 18:05
Саудовская Аравия то посильнее нашей сборной.
Николай Жунин
Николай Жунин
вчера в 16:28
Придется играть отборы в Азии вместо Европы
lotsman
lotsman
вчера в 14:13
Играть надо со всеми, с кем получится.
rhskmz
rhskmz
вчера в 12:20
Конечно реально . Это же наши "дружеские друзья" !
112910415
112910415
вчера в 12:16
мечта заветная
nubom
nubom
вчера в 12:12
После последних матчей нашей сборной сперва надо портки просушить. А руководство РФС обязать носить памперсы (для экономии народных денег).
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 11:49
Очень неприятно читать такие новости. Что-то рабское, уничижительное в словах Колоскова. Я не говорю о самом матче, который ни арабам, ни нам не нужен, разве что нужен РФС. Как же, провели матч с участником ЧМ; ура, чепчики в воздух... Наверное, никогда не научимся уважать себя. Или раболепие у нас в крови ?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 11:24, ред.
Осталось спросить Колоскова: " А зачем этот матч нужен СА ?"
Что МЫ ИМ в футболе (и не только!) можем дать такого, чего у них нет, а есть у нас ?
bacek15
bacek15
вчера в 11:23
Играть со всеми кто согласится, и не выпендриваться.
ballak144
ballak144
вчера в 10:57
вот здОрово!
Caniggia
Caniggia
вчера в 10:36
Зачем вообще с кем-то играть? Чтобы увидеть продолжение увлекательного таджикско-узбекского "боевика"? Да ну на хрен!
adekvat
adekvat
вчера в 10:33
Может лучше не надо позориться, с Казахстаном, Туркменистаном еще не играли.
ABir
ABir
вчера в 10:28
За счастье для наших будет сыграть с саудитами или с Ираном. Но к этим матчам нам надо очень серьезно готовиться, чтобы не об-ся , как европейские гранды
Литейный 4 returned
Литейный 4 returned
вчера в 10:27
Саудиты явно сильнее нашей нынешней сборной.
Гость
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