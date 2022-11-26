Колосков: «России реально сыграть товарищеский матч с Саудовской Аравией»

Почетный президент РФС считает, что сборной России нужно провести товарищеский матч против сборной Саудовской Аравии.

Если о возможности проведения такого матча говорит вице‑президент и член исполкома РФС , то, наверное, такой матч может быть проведен. Сыграть его реально, никто этого не запрещает. Саудовская Аравия, как показала первая игра на чемпионате мира в Катаре, очень крепкая и боеспособная команда. Уровень игроков там выше, чем в тех сборных, с кем сборная России играла последние товарищеские матчи. Неслучайно Таджикистан, Узбекистан и Киргизия не попали на турнир, а саудовцы не только играют там, но и побеждают сильную сборную. Товарищеский матч сборной России со сборной Саудовской Аравии имеет смысл и со спортивной точки зрения, и с точки зрения укрепления международных связей.