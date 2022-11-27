Фомин: «Рады, что выиграли тяжёлый матч»

Полузащитник «Динамо» высказался о победе своей команды в матче Кубка России против «Оренбурга» (1:0).

Было непросто. Рады, что выиграли тяжёлый матч. Не всегда игры легко складываются. Сегодня мы проявили характер и добились важной победы.

Мы настраивались на матч. Пришли болельщики, мы им очень благодарны, что поддерживают в такую погоду. Их поддержка была ощутима. Во втором тайме добавили, забили гол и выиграли благодаря этому в том числе. Смотрел ли в перерыве за результатом в параллельном матче? Нет. Нам нужно было побеждать самим.