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Фомин: «Рады, что выиграли тяжёлый матч»

вчера, 17:50
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин высказался о победе своей команды в матче Кубка России против «Оренбурга» (1:0).

Было непросто. Рады, что выиграли тяжёлый матч. Не всегда игры легко складываются. Сегодня мы проявили характер и добились важной победы.

Мы настраивались на матч. Пришли болельщики, мы им очень благодарны, что поддерживают в такую погоду. Их поддержка была ощутима. Во втором тайме добавили, забили гол и выиграли благодаря этому в том числе. Смотрел ли в перерыве за результатом в параллельном матче? Нет. Нам нужно было побеждать самим.

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Все комментарии
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
вчера в 18:39
Даня сегодня в первые 60 минут просто красава был, острые распасы в одно касание. Потом правда устал.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 18:04
Вы победили, молодцы!
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:52
На морально - волевых как говорится!
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