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Медведев поделился мнением о драке в матче «Зенита» и «Спартака»

вчера, 22:42
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗакончился после серии пенальти

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о драке в матче Кубка России между клубом из Санкт-Петербурга и «Спартаком» (0:0 в основное время и 4:2 по пенальти).

«Спартак» играл от обороны и делал все, чтобы не дать играть нам. При этом они очень неплохо держали мяч на своей половине поля, подходов у них почти не было, но «Зениту» тоже не хватало остроты. Ну а в том, что произошло после финального свистка, будут разбираться. Из того, что я посмотрел, это была явная провокация Квинси Промеса.

Думаю, что таким вещам нельзя давать спуска! Неправильно, что Николсон демонстрировал приемы из боев без перчаток. Тем более, что свисток прозвучал и впереди пенальти. Надо держать себя в руках.

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Все комментарии
Землянин
Землянин
сегодня в 03:50
Соболев наивный, поддался на провокацию
mrhm_1988
mrhm_1988
сегодня в 02:51, ред.
Даже комментировать этот бред не хочется .
d1metras
d1metras ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 01:56
они сейчас своих гнилых латиносов еще отмажут от КК
ZIBO rock
ZIBO rock
сегодня в 00:01
Медведев старенький, из него песок сыпется и зрение уже не то!
Namuri
Namuri
вчера в 23:38
Парни не поступили как спортсмены.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 23:22
Прям, как Королевство кривых зеркал. А вот и АБАЖ собственной персоной). НУШРОК, где-то ещё там в азиатской лиге летает).
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 23:13, ред.
Стороны были равны в своём неприятии собственной немощи в игре,и срывались на соперника.Так что можешь собрать свою команду и всё это сказать им расширенно.Если поймут.И своди хоть раз их в Эрмитаж,это же позор,что они там не были ни разу.
isamsn
isamsn
вчера в 23:03
Главный 77к во всей этой истории Радригао. Он умышленно фигачил Николсона по ногам в конце матча. Промес после свистка высказал ему претензию, а он начал как баран бодаться. Пусть Медведев глаза протрёт!!!
ABir
ABir
вчера в 22:59
Сейчас газпромовских начнут отбеливать своих и чернить спартаковцев. Впрочем другого от Медведева никто и не ждёт.
makkie
makkie ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:55
Потому что и сам Медведев тот еще... редиска в общем ))
Futurista
Futurista
вчера в 22:53, ред.
Гендир зенита не может сказать, что родригао и барриос мерзавцы...понять и простить...
DEIVID_8358
DEIVID_8358
вчера в 22:52
Ага, т.е. Николсон не прав, а Родригао молодец. Браво!!!
Strashniy
Strashniy
вчера в 22:47
А Промеса, как главного провокатора и зачинщика беспорядков, даже карточкой не одарили.
matrix333
matrix333
вчера в 22:46
Драка была суровая...
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