Медведев поделился мнением о драке в матче «Зенита» и «Спартака»

Генеральный директор «Зенита» поделился мнением о драке в матче Кубка России между клубом из Санкт-Петербурга и «Спартаком» (0:0 в основное время и 4:2 по пенальти).

«Спартак» играл от обороны и делал все, чтобы не дать играть нам. При этом они очень неплохо держали мяч на своей половине поля, подходов у них почти не было, но «Зениту» тоже не хватало остроты. Ну а в том, что произошло после финального свистка, будут разбираться. Из того, что я посмотрел, это была явная провокация Квинси Промеса.

Думаю, что таким вещам нельзя давать спуска! Неправильно, что Николсон демонстрировал приемы из боев без перчаток. Тем более, что свисток прозвучал и впереди пенальти. Надо держать себя в руках.