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Червиченко: «Ничего страшного в драке нет, это мужская игра»

вчера, 19:58
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Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о драке в матче «Зенита» и «Спартака» в Кубке России (0:0 в основное время и 4:2 по пенальти).

Игра была довольно скучной, команды применяли тактику мелкого фола.

Что касается драки, то ничего страшного в ней нет, это мужская игра и мужские эмоции. Никто особо не пострадал, даже если бы кому-то набили синяк, то тоже в этом не было бы ничего страшного.

С другой стороны хочется отметить, что теперь в Кубке появляется интрига — было удалено много футболистов, последуют разбирательства, и, вероятно, игроки получат длительные дисквалификации, а речь идет о лидерах «Спартака» и «Зенита». Думаю, там будет речь идти от 4 до 10 матчей дисквалификации. Из-за этого у других команд появляется больше шансов на победу в Кубке России, ведь оба лидера ослабли.

Особенно интересна теперь вратарская позиция в «Спартаке». Если Селихова серьезно накажут, а Максименко получит травму, то «красно-белым» придется выпускать какого-то молодого голкипера, так что различных интриг очень много.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:39
Как это ничего страшного, вы ничего не попутали, г-н Червиченко ? Вы путаете эмоции и "оттаскивания" игроков от соперника, когда наскакивают друг на друга, как боевые петушки, и безобразный мордобой, когда в ход пускаются ноги и кулаки, а лица дерущихся перекошены злобой.
Я ещё удивляюсь, что зачинщиками драки были не наши, а "гости" из-за рубежа.
ABir
ABir
вчера в 20:47
Жаль если ведущие игроки выпадут из состава на долго, придётся уже сейчас наигрывать на их позиции в кубковых матчах молодежь. Но есть и плюс, для молодых проявить себя в основной команде.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 20:28
Ударь Червиченко - обратится в суд.
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 20:26
Это дракой не назовёшь. Так, потасовка мелкая. А разборки будут серьёзными.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:07
Лучшее в футболе драка,-
Червиченко так сказал...
Ну и я б такого хряка
мордой в лужу окунал.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 20:04
А дерутся они, как геи.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:03, ред.
Правильно, почесали кулаки, почему нет
Гость
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