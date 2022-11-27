Червиченко: «Ничего страшного в драке нет, это мужская игра»

Экс-президент «Спартака» высказался о драке в матче «Зенита» и «Спартака» в Кубке России (0:0 в основное время и 4:2 по пенальти).

Игра была довольно скучной, команды применяли тактику мелкого фола.

Что касается драки, то ничего страшного в ней нет, это мужская игра и мужские эмоции. Никто особо не пострадал, даже если бы кому-то набили синяк, то тоже в этом не было бы ничего страшного.

С другой стороны хочется отметить, что теперь в Кубке появляется интрига — было удалено много футболистов, последуют разбирательства, и, вероятно, игроки получат длительные дисквалификации, а речь идет о лидерах «Спартака» и «Зенита». Думаю, там будет речь идти от 4 до 10 матчей дисквалификации. Из-за этого у других команд появляется больше шансов на победу в Кубке России, ведь оба лидера ослабли.

Особенно интересна теперь вратарская позиция в «Спартаке». Если Селихова серьезно накажут, а Максименко получит травму, то «красно-белым» придется выпускать какого-то молодого голкипера, так что различных интриг очень много.