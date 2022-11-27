Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Кубок 2022/2023

Дюков: «Эмоции в конце матча не украшают футбол»

вчера, 20:14
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗакончился после серии пенальти

Президент РФС Александр Дюков подвел итоги матча Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0 в основное время и 4:2 по пенальти).

Насколько матч «Зенит» — «Спартак» пойдёт на популяризацию турнира? Безусловно, такие матчи важны и нужны. Это мы поймём по рейтингам. Думаю, что трансляцию смотрели многие. Мы увидели более 50 тысяч болельщиков на трибунах, увидели качественный футбол. Может быть, сегодня оборона была сильнее атаки.

Но если говорить о качестве футбола, то он был достаточно высокого качества. Эмоции в конце матча не украшают футбол, но это говорит о том, что игрокам небезразличны матчи Кубка России. Если бы были не важны, то не было бы такого эмоционального выплеска.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Осинькин: «Считаю, что мы заслуженно победили»
Сегодня, 00:44
«Это хулиганское поведение». Мирзоян — о драке в игре «Зенита» и «Спартака»
Сегодня, 00:25
Галактионов: «С положительными эмоциями завершаем календарный год»
Сегодня, 00:17
Песьяков: «Очень доволен результатами „Ростова“ в первой половине сезона»
Вчера, 23:49
Радченко: «Драка между командами смазала концовку такого хорошего матча»
Вчера, 23:35
Медведев поделился мнением о драке в матче «Зенита» и «Спартака»
Вчера, 22:42
Сортировать
Все комментарии
cska1948
cska1948
вчера в 21:43
"...Но если говорить о качестве футбола, то он был достаточно высокого качества..."
------------------
Если руководитель РФС унылую игру считает "достаточно высокого качества", то о каком прогрессе российского футбола можно говорить?
Драка - это единственное, чем запомнится эта с позволения сказать "игра в футбол".
Boricku
Boricku
вчера в 20:54
Дюков мальчик паинька, наверное ремня боится.
ABir
ABir
вчера в 20:49
С другой стороны, в хоккее такие потасовки происходят регулярно, и не каких длительных дисквалификаций там нет.
nubom
nubom ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 20:41
...и разрешить бить битой, как в лапте...
pomor45
pomor45 ответ nubom (раскрыть)
вчера в 20:39
Есть бои без правил, а не изобрести ли футбол без правил? В смысле не такой зажатый, как этот - английский, а удалой, напоминающий нам русский кулачный бой. И назвать этот футбол - русским.
pomor45
pomor45
вчера в 20:33
Ещё как украшают. Особенно при том качестве, какое было продемонстрировано.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:19
И это мычит топ-менеджер ГАЗПРОМА,руководящий нашим футболом "от имени и по поручению".Так чего же в итоге ждать? Ни-че-го!
nubom
nubom
вчера в 20:18, ред.
Я бы не рискнул называть игру с мячом ногами, в которую играют российские физкультурники, футболом...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 