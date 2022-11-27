Дюков: «Эмоции в конце матча не украшают футбол»

Президент РФС подвел итоги матча Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0 в основное время и 4:2 по пенальти).

Насколько матч «Зенит» — «Спартак» пойдёт на популяризацию турнира? Безусловно, такие матчи важны и нужны. Это мы поймём по рейтингам. Думаю, что трансляцию смотрели многие. Мы увидели более 50 тысяч болельщиков на трибунах, увидели качественный футбол. Может быть, сегодня оборона была сильнее атаки.

Но если говорить о качестве футбола, то он был достаточно высокого качества. Эмоции в конце матча не украшают футбол, но это говорит о том, что игрокам небезразличны матчи Кубка России. Если бы были не важны, то не было бы такого эмоционального выплеска.