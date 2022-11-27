Кавазашвили: «Ничего страшного нет в этой стычке, такое было и раньше»

Экс-игрок сборной СССР поделился мнением о драке в матче Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0 в основное время и 4:2 по пенальти).

Это обычные моменты в футболе, такое бывает. Если таких инцидентов не будет, то чем тогда заниматься КДК ? (смеется.) Ничего страшного нет в этой стычке, такое было и раньше, и будет в будущем. Никого не арестовали, никто не пострадал.