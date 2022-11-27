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Кавазашвили: «Ничего страшного нет в этой стычке, такое было и раньше»

вчера, 19:28
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗакончился после серии пенальти

Экс-игрок сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о драке в матче Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0 в основное время и 4:2 по пенальти).

Это обычные моменты в футболе, такое бывает. Если таких инцидентов не будет, то чем тогда заниматься КДК? (смеется.) Ничего страшного нет в этой стычке, такое было и раньше, и будет в будущем. Никого не арестовали, никто не пострадал.

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Все комментарии
Димон Булыкин
Димон Булыкин
сегодня в 00:32
Очень правильные слова Анзора! Моралфаги, следите лучше за собой)
Союзник противников
Союзник противников ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:22
Я о его прежней активной футбольной жизни ничего плохого не думаю.Вырос в среде и время,когда никаких столкновений нынешнего масштаба не было.Во всяком случае,никаких негативных чувств к болельщикам других команд(как и к командам) не испытывал,ибо не в Москве вырос.Провинциал убогий...А когда учился в Ленинграде,то все сидели вперемежку(футбол и хоккей),и когда после матча шли гурьбой домой или к метро,то все беззлобно подшучивали друг над другом.Было и другое,наверное,но без моего участия.
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:56
Теперь понятно. Разобрался, спасибо.
Capral
Capral ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 21:53
Как вратарь, Анзор очень прилично смотрелся.
Литейный 4 returned
Литейный 4 returned
вчера в 21:52
Весь матч вату катали. Я чуть не уснул. Зато в концовке дали дрозда, повеселили. Гыгыгы
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:51
Никонов играл и за ЦСКА, если не ошибаюсь, точнее сказать служил.
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:49
Никонов играл за Торпедо, а драка была с пражским "Спартаком" в Праге, в игре на Кубок Кубков.
Союзник противников
Союзник противников ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:41
Это вражеская территория,там можно
Союзник противников
Союзник противников ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:40
Это следствие рифмы Анзор-вздор.Следующий будет Анзор-позор.
cska1948
cska1948 ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 21:35
Вы что не видели драку торпедовцев в Чехословакии? Кавазашвили там отличился со знаком ПЛЮС!
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:35
Но разве В.Никонов играл за Спартак?
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:33
Спасибо, я не знал...
cska1948
cska1948
вчера в 21:32
Конечно, по сравнению с дракой Торпедо в Чехословакии в 1967 году это и не драка вовсе.
"«Мы два мяча уже к 16–й минуте забили. Поэтому местные про футбол почти сразу забыли. На поле случилась такая драка, что знаменитое побоище ЦСКА с «Сатурном» и не снилось. Началось все с того, что они принялись Стрельцова провоцировать. Он им в этом матче два гола забил. За что они раз дали Эдику по ногам, два дали! Он сдерживается, ему отвечать нельзя. Если какой скандал с ним, точно невыездным сделают. Зато Володя Щербаков за него вступился. Здоровенный был, рубаха — парень. Не стал терпеть, ну и понеслась. Анзор Кавазашвили ввязался, другие ребята», — вспоминал Никонов.


По воспоминаниям очевидцев встречи, особенно сильно досталось вратарю Анзору Кавазашвили. Двое футболистов «Спартака» загнали его в ворота и избили так, что спустя пару недель он пришел на телевидение с синяком под глазом.

Но лично мне Анзор запомнился ударом, которым он отправил чеха как минимум в глубокий нокдаун.
Capral
Capral ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 21:27, ред.
На моей памяти, вообще в советском футболе подобных групповых драк никогда не было. Помню в финале кубка СССР, в 1977, за обоюдную грубость удалили О.Долматова и Е.Храбростина. А в 1978, в игре Шахтер-Черноморец удалили горняка Ю.Дектерёва за удар соперника по лицу. Ну и всё. Не знаю, откуда Анзор берет этот вздор...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:34
Видно и анзорику по морде не раз надавали.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:11
Это не стычка.А приведи в пример аналогичные случаи из нашей футбольной истории,а,Анзор?
drug01
drug01
вчера в 19:52
Это не красит наш футбол!!!
wd84gnv5m8tf
wd84gnv5m8tf
вчера в 19:52
Драка вместо голов!!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:48
Игра не получилось интересной, но накал страстей присутствовал...
Capral
Capral
вчера в 19:46
Не припомню я в советское время такое. Среди болельщиков, да, была бойня в 1982г в Киеве. Но чтобы на поле такое произошло? Анзор что-то перепутал.
Гость
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