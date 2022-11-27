Кавазашвили: «Ничего страшного нет в этой стычке, такое было и раньше»

Экс-игрок сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о драке в матче Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0 в основное время и 4:2 по пенальти).
Это обычные моменты в футболе, такое бывает. Если таких инцидентов не будет, то чем тогда заниматься КДК? (смеется.) Ничего страшного нет в этой стычке, такое было и раньше, и будет в будущем. Никого не арестовали, никто не пострадал.
"«Мы два мяча уже к 16–й минуте забили. Поэтому местные про футбол почти сразу забыли. На поле случилась такая драка, что знаменитое побоище ЦСКА с «Сатурном» и не снилось. Началось все с того, что они принялись Стрельцова провоцировать. Он им в этом матче два гола забил. За что они раз дали Эдику по ногам, два дали! Он сдерживается, ему отвечать нельзя. Если какой скандал с ним, точно невыездным сделают. Зато Володя Щербаков за него вступился. Здоровенный был, рубаха — парень. Не стал терпеть, ну и понеслась. Анзор Кавазашвили ввязался, другие ребята», — вспоминал Никонов.
По воспоминаниям очевидцев встречи, особенно сильно досталось вратарю Анзору Кавазашвили. Двое футболистов «Спартака» загнали его в ворота и избили так, что спустя пару недель он пришел на телевидение с синяком под глазом.
Но лично мне Анзор запомнился ударом, которым он отправил чеха как минимум в глубокий нокдаун.
"«Мы два мяча уже к 16–й минуте забили. Поэтому местные про футбол почти сразу забыли. На поле случилась такая драка, что знаменитое побоище ЦСКА с «Сатурном» и не снилось. Началось все с того, что они принялись Стрельцова провоцировать. Он им в этом матче два гола забил. За что они раз дали Эдику по ногам, два дали! Он сдерживается, ему отвечать нельзя. Если какой скандал с ним, точно невыездным сделают. Зато Володя Щербаков за него вступился. Здоровенный был, рубаха — парень. Не стал терпеть, ну и понеслась. Анзор Кавазашвили ввязался, другие ребята», — вспоминал Никонов.
По воспоминаниям очевидцев встречи, особенно сильно досталось вратарю Анзору Кавазашвили. Двое футболистов «Спартака» загнали его в ворота и избили так, что спустя пару недель он пришел на телевидение с синяком под глазом.
Но лично мне Анзор запомнился ударом, которым он отправил чеха как минимум в глубокий нокдаун.