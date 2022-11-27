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Соболев: «Если наших бьют, я в стороне не остаюсь»

вчера, 22:01
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗакончился после серии пенальти

Форвард «Спартака» Александр Соболев прокомментировал свое участие в драке в концовке матча Кубка России против «Зенита». Соболев находился в числе запасных, но выскочил на поле после начала конфликта и принял в нем активное участие. В итоге Соболеву показали красную карточку.

«Мы не начинали эту драку, но говорю за себя лично — когда обижают моих товарищей и моих друзей, то будь это на футбольном поле или на улице — в ста случаях из ста я повел бы себя так же. Если наших бьют, я в стороне не остаюсь», — сказал Соболев.

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Все комментарии
Евгений Быстров
Евгений Быстров
сегодня в 06:48
Эх, соболь, языком чесать научился, а в футбол играть и головой думать нет.
Dima salev
Dima salev
сегодня в 06:11
Соболеву надо запомнить что он не в боксе участвует. Лучше бы в футболе что нибудь показал. Обычный бревно
FenixSL
FenixSL
сегодня в 05:27
замена зюбе готова
Alean
Alean
сегодня в 05:03
Всех участвующих отстранить матчей на 5 начиная с Промеса.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 03:36
Ну прямо герой...
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 03:34
А дрались, как девки.
Я бы дисквалифицировал всех на длительные сроки.
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин. ответ протон (раскрыть)
сегодня в 03:03
Не думаю, что Иван такой уж боец) Сашка и ему-бы дал, если-бы он этого заслуживал!)
alfranza
alfranza
сегодня в 02:14
Клоуны. И никакого вам ЧМ, идите на бои без правил. Басота!
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 00:08
Родригао одназначно в нашей стране не должен больше работать
ZIBO rock
ZIBO rock
сегодня в 00:06
Семак: "Мне странно, что Барриоса удалили, а Промеса – нет, как главного зачинщика. Непонятно. Всё пересмотрят, каждый примет решение, посмотрят, кто бьёт в лицо, кто по спине. Можно будет сделать вывод"

Гильермо Абаскаль: "Не буду отвечать на вопрос, что случилось в конце матча, потому что вы более подготовленные, у вас есть видео и телефоны, вы видели все лучше меня. Давайте избежим банальных вопросов."
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Cразу видно кто мужик а кто баба базарная!
vova505
vova505
сегодня в 00:04
Именно в этом случае нужно было не кучу малу устраивать и кулаками махать, а разнимать людей
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 00:02, ред.
Родригао отстранить от рпл
vedevas_93
vedevas_93
сегодня в 00:00
какой нам чемпионат мира с такими "профессионалами", не зря дома сидят и никуда не поехали
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Izmar (раскрыть)
вчера в 23:58
Ты как Барриос, исподтишка дизлайки ставишь!)))
ZIBO rock
ZIBO rock ответ протон (раскрыть)
вчера в 23:51, ред.
Зачем врать?! Ерохин держал Промеса а Барриос его бил и Соболев накинулся на Барриоса! Всё же прекрасно видно на видео (0:06), зачем фантазировать?! Полез бы и на Ивана, но Иван себя хорошо вёл!
ApTeMDzyuba
ApTeMDzyuba
вчера в 23:50
У этого парня вместо мозгов кисель! Видел начало этой драки, этот кисель полетел махать без разбора налево и направо
протон
протон
вчера в 23:46
Соболев проявил благородство набросившись сзади на Барриоса который его на голову ниже и кг. на 15 легче, респект ему. Почему-то на Ивана не полез...
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 23:32
не совсем далеко ) почти также, только там Шембераса дубасили сначала слишком много народа )
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 23:30
всё правильно, кстати Николсон оказалось хорошо боксирует )
makkie
makkie ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 23:20
Ну до махача в Раменском, когда ваши вшестером лупили Жедера далеко было ))
Верг
Верг
вчера в 23:14
Союзник противников
Союзник противников ответ makkie (раскрыть)
вчера в 23:10
Так два на два(что по пацанским понятиям честно),или двое северных негров на одного вашего,как ниже утверждают??? А чё ваш белый полез тогда? Две на две собаки дерутся-третья не лезь...
Baggio R.
Baggio R. ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 23:03
Борзое чучело из "Зенита". Которое ногами махало, за что и получило в табло.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА ответ neukomm (раскрыть)
вчера в 23:03
Предлагаешь ему вместе с судьей ВАР посмотреть, а потом бросаться?
DEIVID_8358
DEIVID_8358 ответ Литейный 4 returned (раскрыть)
вчера в 23:02
Да, да, именно поэтому морды питерских трещали от ударов Соболя. Питер дома драку проиграл, на своём стадионе.
nubom
nubom
вчера в 23:02
"Если наших бьют, я в стороне не остаюсь" - т.е. и тебе достается?
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 23:02
если играть не умеют, то хоть подрались и то хлеб!
DEIVID_8358
DEIVID_8358 ответ Izmar (раскрыть)
вчера в 23:01
Неплохо он нараздавал лещей питерским. Шамар и Соболь вдвоём перебили питерских.
makkie
makkie
вчера в 22:58, ред.
Соболеву респект!
А что ему нужно было делать, стоять и смотреть как Барриос и Родригао - две крыски, бьют Промеса и Шамара? Заступился за своих, всё правильно сделал.

Не забываем, что всё началось с откровенно грубого фола Барриоса!
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:54
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