Соболев: «Если наших бьют, я в стороне не остаюсь»

Форвард «Спартака» Александр Соболев прокомментировал свое участие в драке в концовке матча Кубка России против «Зенита». Соболев находился в числе запасных, но выскочил на поле после начала конфликта и принял в нем активное участие. В итоге Соболеву показали красную карточку.
«Мы не начинали эту драку, но говорю за себя лично — когда обижают моих товарищей и моих друзей, то будь это на футбольном поле или на улице — в ста случаях из ста я повел бы себя так же. Если наших бьют, я в стороне не остаюсь», — сказал Соболев.
Я бы дисквалифицировал всех на длительные сроки.
Я бы дисквалифицировал всех на длительные сроки.
Гильермо Абаскаль: "Не буду отвечать на вопрос, что случилось в конце матча, потому что вы более подготовленные, у вас есть видео и телефоны, вы видели все лучше меня. Давайте избежим банальных вопросов."
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Cразу видно кто мужик а кто баба базарная!
Гильермо Абаскаль: "Не буду отвечать на вопрос, что случилось в конце матча, потому что вы более подготовленные, у вас есть видео и телефоны, вы видели все лучше меня. Давайте избежим банальных вопросов."
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Cразу видно кто мужик а кто баба базарная!
https://youtu.be/F56XKaoWh4A
А что ему нужно было делать, стоять и смотреть как Барриос и Родригао - две крыски, бьют Промеса и Шамара? Заступился за своих, всё правильно сделал.
Не забываем, что всё началось с откровенно грубого фола Барриоса!
А что ему нужно было делать, стоять и смотреть как Барриос и Родригао - две крыски, бьют Промеса и Шамара? Заступился за своих, всё правильно сделал.
Не забываем, что всё началось с откровенно грубого фола Барриоса!