Соболев: «Если наших бьют, я в стороне не остаюсь»

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вчера, 22:01

Форвард «Спартака» прокомментировал свое участие в драке в концовке матча Кубка России против «Зенита». Соболев находился в числе запасных, но выскочил на поле после начала конфликта и принял в нем активное участие. В итоге Соболеву показали красную карточку.

«Мы не начинали эту драку, но говорю за себя лично — когда обижают моих товарищей и моих друзей, то будь это на футбольном поле или на улице — в ста случаях из ста я повел бы себя так же. Если наших бьют, я в стороне не остаюсь», — сказал Соболев.