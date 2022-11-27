Семак: «Странно, что Барриоса удалили, а Промеса, как зачинщика, нет»

Главный тренер «Зенита» высказался о драке в матче Кубка России между «сине-бело-голубыми» и «Спартаком» (0:0 в основное время и 4:2 по пенальти).

Это матч принципиальных соперников. Порог борьбы, который задал судья, был излишним. Количество фолов, которые пропускались… Куча захватов. Если бы судья начал реагировать раньше, возможно, стычки бы не было. После первого тайма уже складывалось впечатление, что добром это не кончится. Мне странно, что Барриоса удалили, а Промеса – нет, как главного зачинщика. Непонятно. Всё пересмотрят, каждый примет решение, посмотрят, кто бьёт в лицо, кто по спине. Можно будет сделать вывод.