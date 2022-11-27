Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Кубок 2022/2023

Семак: «Странно, что Барриоса удалили, а Промеса, как зачинщика, нет»

вчера, 20:47
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗакончился после серии пенальти

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о драке в матче Кубка России между «сине-бело-голубыми» и «Спартаком» (0:0 в основное время и 4:2 по пенальти).

Это матч принципиальных соперников. Порог борьбы, который задал судья, был излишним. Количество фолов, которые пропускались… Куча захватов. Если бы судья начал реагировать раньше, возможно, стычки бы не было. После первого тайма уже складывалось впечатление, что добром это не кончится. Мне странно, что Барриоса удалили, а Промеса – нет, как главного зачинщика. Непонятно. Всё пересмотрят, каждый примет решение, посмотрят, кто бьёт в лицо, кто по спине. Можно будет сделать вывод.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Осинькин: «Считаю, что мы заслуженно победили»
Сегодня, 00:44
«Это хулиганское поведение». Мирзоян — о драке в игре «Зенита» и «Спартака»
Сегодня, 00:25
Галактионов: «С положительными эмоциями завершаем календарный год»
Сегодня, 00:17
Песьяков: «Очень доволен результатами „Ростова“ в первой половине сезона»
Вчера, 23:49
Радченко: «Драка между командами смазала концовку такого хорошего матча»
Вчера, 23:35
Медведев поделился мнением о драке в матче «Зенита» и «Спартака»
Вчера, 22:42
Сортировать
Все комментарии
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин.
сегодня в 03:09
Семак в чём-то прав. - Промес заслуживал минимум жёлтой карточки, но на прямую красную вряд-ли наиграл, а рассматривали именно прямые удаления.
протон
протон
сегодня в 01:04
Странно, что у нас вообще кого-то удалили, добавил Семак
ViktorVolchok07
ViktorVolchok07
вчера в 23:56
Бариос виноват во многих эпизодах на протяжении всей игры которые в конечном итоге привели к драке,но то что вытворял Родригао заслуживает самых жестких санкций...бить со всего размаха ногами,это черечур,это подло!Жаль,что этому Родригало Николсон не сделал нарыгало,судья помешал.
ViktorVolchok07
ViktorVolchok07
вчера в 23:42
Семак козел...он что не видел как развивались события перед начавшейся потасовкой..кому,как не ему разевать рот..
Сергей Пушкарев
Сергей Пушкарев
вчера в 23:15
Так то да, Удалять надо было обезьяну эту
d1metras
d1metras
вчера в 23:06
Чем то махач напомнил бой Сатурн - ЦСКА в 2003)) там тоже латиносы зачинщики были..
Nottrow
Nottrow
вчера в 22:45
Промеску нужно было первого наградить красненькой.
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 22:42
Семак, съешь капусты с баклажанами и перестань ныть!
РусБрянск
РусБрянск ответ Литейный 4 returned (раскрыть)
вчера в 22:25
Литейный смотри внимательно,это Родригао начал,ни Барриос,ни Промес,ну прими ты уже правду,ядрен батон тебя
giga71
giga71
вчера в 22:20
Первым боднул Промеса Родригао. Прекрасно видно. Ногой тоже махнул, ну никак не Промес.Семак, хватит звиздеть!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:15
Тут можно согласиться.Загорелый травокур-рецидивист задирал северного негра подленько-идёт и попинывает.Прокурор обвинения уже ролик подготовил,и сторона защиты пострадавшего в процессе против Промеса.Скажет:"Видите,он опасен и агрессивен даже в опасной и агрессивной России".
Futurista
Futurista ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 21:50
Ген Геныч
Ген Геныч ответ Рыцарь Маг (раскрыть)
вчера в 21:50
Конечно же виноват!!!!!!!!!!!!!С этим никто не спорит!!!!!!!!Но зачинщиками были ни Николсон и Промес а Барриос и в основном Родригао,который до конца сезона уж точно должен дискву получить!!!!!!!!!!!!!
adekvat
adekvat ответ ABir (раскрыть)
вчера в 21:48
Зачем выпрашивать, его и так скоро посадят, будет как Кокорин, на зоне мяч гонять.
Литейный 4 returned
Литейный 4 returned
вчера в 21:46
Свинси Промяс как шавка спровоцировал провокатор и поджав хвост скрылся в толпе, поскуливая.
Владимир Коробов
Владимир Коробов ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 21:36
Если не знаешь кто что кому сказал, зачем обвиняешь?
Штанмайер
Штанмайер
вчера в 21:34
Вообще пофиг кто виноват всем участникам по 5 матчей дисквы а судейку до конца сезона на отстранение....
Владимир Коробов
Владимир Коробов ответ Рыцарь Маг (раскрыть)
вчера в 21:33
    морозз
    морозз
    вчера в 21:32
    Я был на стадионе и драка произошла на моих глазах! Зачинщики и главные лица этой драки были миллеровские бразильцы, к концу матча они все играли очень грязно и постоянно шли на грубые стыки! Ну а Барриос это вообще пипец, начал махать ногами и руками как на ринге!
    Parma1972
    Parma1972
    вчера в 21:31
    Вот такой он бессмысленный жестокий и беспощадный, российский футбол
    Agamaga........
    Agamaga........
    вчера в 21:29
    Семак надышался газом?!
    pomor45
    pomor45
    вчера в 21:17
    Следует отличать провокатора от зачинщиков. Провокатор действует в пределах правил: обидное слово, намёк на личное обстоятельство, мелкая словесная угроза, в ход идёт всё чем можно вывести человека из себя. Зачинщики начинают потасовки. Что там наговорил Промес Барриосу и завёл его? Зачем совался? Промес провокатор, а они, как правило, от ответственности уходят. Зачинщики: Барриос и Николич, остальные наказанные - наиболее активные участники.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 21:17
    Семакк пора удалять, при нем уже команда дурака валяет. Спартак Абаскаля был лучше
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 21:09
    Колумбиец зачинщик....
    makkie
    makkie
    вчера в 21:08
    Покажите Семаку видео, где Барриос бьёт кулаком в лицо Промеса.
    Позорище колумбийское!
    Futurista
    Futurista ответ Ген Геныч (раскрыть)
    вчера в 21:06, ред.
    Там если внимательно повтор посмотреть Барриос сначала что то говорит Промесу, который за кадром...потом только Промес выходит из за кадра на Барриоса предьявлять...и не факт что за удар ногой...
    Барриос кстати в каждом матче дерзок и борз...берега потерял сидя на газовой трубе...
    ABir
    ABir
    вчера в 21:00
    Истинным зачинщиком всего этого был Барриос, если бы его сразу удалили, то и такой массовой потасовки можно было избежать
    ABir
    ABir
    вчера в 20:57
    Семак похоже выклянчит и для Промеса дисквалификацию
    Рыцарь Маг
    Рыцарь Маг ответ Ген Геныч (раскрыть)
    вчера в 20:57
    "Барриос умышленно ударил по сопернику без попытки сыграть в мяч. За это надо было его удалять. Дальше его толкнул Николсон, подключился Промес – и понеслась. Удаление заслужили все – и Барриос, и Промес, и Родригао, который устроил кунг-фу. Соболева – тоже вон с поля, полетел на тренера «Зенита»."
    (с) Федотов

    Ну да, ну да - Промес ни в чем не виноват )))
    Ген Геныч
    Ген Геныч
    вчера в 20:53
    Серёжа по ходу цукини переел!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))Промес пошел предьявлять за удар ногой Барриоса и не применял физ силу в отличии от Родригао!!!!!!!!!!!!!!!!!Драку спровоцировал именно родригао,а Барриос получил КК за удар на отмашь по ноге!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     