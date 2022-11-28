Шавло: «„Зенит“ держит первое место. И только сам может его упустить»

Бывший генеральный директор «Спартака» поделился мнением о возможных шансах «красно-белых» на борьбу с «Зенитом» за титул чемпиона России.

На моей памяти были случаи, когда мы отыгрывали семь очков от ближайшего соперника. Если «Зенит» будет играть спустя рукава, как у него иногда случается, то все возможно. Главное – «Спартаку» не терять очки. Надо выиграть все игры и чтобы «Зенит» несколько раз потерпел поражения или сыграл вничью. «Зенит» держит в руках первое место. И только он сам может его упустить, если расслабится.

Если «Спартак» завоюет серебро, это станет успехом? Конечно, будет успех после того, как «Спартак» был на десятом месте. Но, к сожалению, это ничего не дает. Второе место – это не титул. В следующих еврокубках команда не участвует.