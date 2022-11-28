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Шавло: «„Зенит“ держит первое место. И только сам может его упустить»

вчера, 20:49

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло поделился мнением о возможных шансах «красно-белых» на борьбу с «Зенитом» за титул чемпиона России.

На моей памяти были случаи, когда мы отыгрывали семь очков от ближайшего соперника. Если «Зенит» будет играть спустя рукава, как у него иногда случается, то все возможно. Главное – «Спартаку» не терять очки. Надо выиграть все игры и чтобы «Зенит» несколько раз потерпел поражения или сыграл вничью. «Зенит» держит в руках первое место. И только он сам может его упустить, если расслабится.

Если «Спартак» завоюет серебро, это станет успехом? Конечно, будет успех после того, как «Спартак» был на десятом месте. Но, к сожалению, это ничего не дает. Второе место – это не титул. В следующих еврокубках команда не участвует.

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Все комментарии
zkus2wwk3m3q
zkus2wwk3m3q
сегодня в 05:59
    Adrian von Ziegler
    Adrian von Ziegler
    вчера в 22:05
    РПЛ стал таким чемпионатом, увы))
    Владимир Коробов
    Владимир Коробов
    вчера в 21:22
    Не надоело публиковать одно и то же? Каждый день о том какой Зенит замечательный и непобедимый. Все мы видели какой он замечательный на международной арене.
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 21:05
    Кубок их репутацию несколько подпортил.
    Валерыч
    Валерыч
    вчера в 20:53
    Здорово, Серёга! Спартак - Чемпион!
    Счёт победный на табло,
    Гол забил Сергей Шавло!
    Помним, помним...))
    ermak6848
    ermak6848
    вчера в 20:51
    Сергей прав.
    Всё зависит от игроков и тренерских заготовок
    Гость
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