Колосков: «Думаю, в РФС примут решение остаться в УЕФА»

Почетный президент РФС высказался о возможном переходе России в Азиатскую конфедерацию футбола.

Эта тема поднадоела уже. Пора заканчивать с этим, и очень своевременно РФС решил провести Исполком и поставить точку, какой бы она ни была. Должны собраться и принять решение. Я думаю, что оно будет следующим – остаться в УЕФА . А как будет по факту, не знаю, я не член Исполкома.