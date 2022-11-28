Колосков: «Думаю, в РФС примут решение остаться в УЕФА»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о возможном переходе России в Азиатскую конфедерацию футбола.
Эта тема поднадоела уже. Пора заканчивать с этим, и очень своевременно РФС решил провести Исполком и поставить точку, какой бы она ни была. Должны собраться и принять решение. Я думаю, что оно будет следующим – остаться в УЕФА. А как будет по факту, не знаю, я не член Исполкома.
Европейские чиновники наврядли в ближайшие годы вообще будут рассматривать наши команды и сборную для выступления в евротурнирах. Пока не закончится СВО, уж точно не будет принято
хотя-бы каких-то решений по поводу России как равноправных участников УЕФА. Так зачем же ждать того чего вообще может и не быть никогда. Если есть возможность войти в АФК, то нужно непременно этим воспользоваться, а не ждать с моря погоды. А уж если всё наладится, вот тогда и решать вопросы с УЕФА. А ждунами сидеть без перспективы, потеряем и футбол и целые поколения молодёжи, и больше всего опасно потерять своё Я. Нас и так уже троллят все кому не лень, даже Прибалтика запретила заключать контракты с нашими футболистами. Чего ещё ждать, товарищ Колосков ???
Европейские чиновники наврядли в ближайшие годы вообще будут рассматривать наши команды и сборную для выступления в евротурнирах. Пока не закончится СВО, уж точно не будет принято
хотя-бы каких-то решений по поводу России как равноправных участников УЕФА. Так зачем же ждать того чего вообще может и не быть никогда. Если есть возможность войти в АФК, то нужно непременно этим воспользоваться, а не ждать с моря погоды. А уж если всё наладится, вот тогда и решать вопросы с УЕФА. А ждунами сидеть без перспективы, потеряем и футбол и целые поколения молодёжи, и больше всего опасно потерять своё Я. Нас и так уже троллят все кому не лень, даже Прибалтика запретила заключать контракты с нашими футболистами. Чего ещё ждать, товарищ Колосков ???