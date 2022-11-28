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Колосков: «Думаю, в РФС примут решение остаться в УЕФА»

вчера, 19:22

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о возможном переходе России в Азиатскую конфедерацию футбола.

Эта тема поднадоела уже. Пора заканчивать с этим, и очень своевременно РФС решил провести Исполком и поставить точку, какой бы она ни была. Должны собраться и принять решение. Я думаю, что оно будет следующим – остаться в УЕФА. А как будет по факту, не знаю, я не член Исполкома.

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Все комментарии
youtomee
youtomee ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 01:44
Какие страны будут против? Можно начать с Австралии и Японии, которые скажут, что они не будут играть сейчас с Россией. Ну серьезно, Россия отстранена почти от всех международных турниров, начиная от шахмат, заканчивая футболом. С чего вдруг перейдя в АФК мы будем там полноправно участвовать? Это что другая планета?
Но самое главное зачем переходить? Россия - это не Азия в культурном плане. И переход в АФК никому не нужен и неинтересен ни в спортивном ни в финансовом ни в любых других аспектах, если мы говорим о будущем. Вместо того, чтобы решить реальные проблемы и играть дальше в УЕФА, начинают придумывать какую-то хрень. Всякими тупыми действиями можно российский футбол закопать так глубоко, что потом точно уже не поднимется. Если у вас будет пожар, то вы будете тушить пожар, а не стол передвигать из одной комнаты в другую...
Владимир Дыкин
Владимир Дыкин ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 01:24
Надо иметь ввиду, что в АФК входят такие страны как Япония и Австралия. Как прикажете добираться в эти страны нашим клубам для участия в матчах с местными командами? К примеру, расстояние между Москвой и Мельбурном самолетом - около 14500 км. И нет прямого авиасообщения....
Ironigor
Ironigor ответ youtomee (раскрыть)
сегодня в 01:02
Я вообще-то предложил перейти в АФК . И это выход из создавшейся ситуации. И ничего я не говорил про возврат в УЕФА, а сказал проблемы с УЕФА решать., прошу внимательно ознакомиться с тем что я написал. И не надо вместо меня додумывать и фантазировать. И кто там против в АФК , они тебе уже рассказали, ты всё знаешь ???!!! Большинство сто процентов будет только ЗА ! А играть только внутри страны и играть как ты говоришь с командами Средней Азии , это лучше ???
youtomee
youtomee ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 23:48
Как же это смешно звучит) то есть ты предлагаешь перейти в АФК, а потом вернутся в УЕФА когда станет получше?)) Это же какими крысами надо быть?) Как ты себе это представляешь? Кто это вообще разрешит делать? И вообще мне вот реально интересно, откуда вы все взяли, что в АФК Россия нужна и будет полноправным участником? Там тоже есть страны, которые будут явно против России и не будут проводить с ней матчи. Вместо того, чтобы по лигам бегать, нужно перестать творить .....РОСКОМНАДЗОР..... в промышленных масштабах. А до тех пор Россия будет играть сама с собой, ну и товарки гонять в Средней Азии.
vinyardrip
vinyardrip
вчера в 20:13
О я смотрю зомби активизировались)) В чечне тоже было сво)) Кого бы еще освободить..???
прохожий.
прохожий.
вчера в 19:57
Иди ты на х ре н Колосков.Футболу Росси нужно играть.Ждать пока радужные соизволят разрешить нашим играть в футбол безперспективно.Для сборной важно играть в турнирах.А будь то Азия или Европа разницы нет.Наша сбопная равна по силам как раз под Азию.
pomor45
pomor45
вчера в 19:49
От прикормленного в УЕФА Колоскова ничего иного не ждал, но вопрос не в том идти или нет в АФК, вопрос в том, примут ли нас там. УЕФА свой выбор уже сделал - держать РФС, как плательщика взносов, не подпуская близко к европейскому футболу. Эта тактика новинкой не является, так долгие годы действовала ПАСЕ, которую Россия покинула лишь недавно.
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:41, ред.
Может быть вообще тогда убрать чемпионат России, если у футболистов закончится всякая мотивация к росту!? Зачем что-то выигрывать и бороться за чемпионство и места которые дают право выступать если не в еврокубках, то хотя-бы в кубках Азиатской конференции.

Европейские чиновники наврядли в ближайшие годы вообще будут рассматривать наши команды и сборную для выступления в евротурнирах. Пока не закончится СВО, уж точно не будет принято

хотя-бы каких-то решений по поводу России как равноправных участников УЕФА. Так зачем же ждать того чего вообще может и не быть никогда. Если есть возможность войти в АФК, то нужно непременно этим воспользоваться, а не ждать с моря погоды. А уж если всё наладится, вот тогда и решать вопросы с УЕФА. А ждунами сидеть без перспективы, потеряем и футбол и целые поколения молодёжи, и больше всего опасно потерять своё Я. Нас и так уже троллят все кому не лень, даже Прибалтика запретила заключать контракты с нашими футболистами. Чего ещё ждать, товарищ Колосков ???
lotsman
lotsman
вчера в 19:41
Вот именно, собраться и решить, в конце то концов.
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