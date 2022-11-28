Колосков: «Я ожидал такого яркого матча от Ганы»

Почетный президент РФС оценил победу сборной Ганы над Южной Кореей на чемпионате мира (3:2).

Я ожидал такого яркого матча от Ганы. Это одна из сильнейших команд не только в Африке, но и в мире. Неслучайно футболисты этой сборной играют в сильнейших европейских клубах. Поэтому у меня на счет этой команды не было сомнений.

А вот от Кореи я не ожидал такого мастерства. У них всегда была сила, выносливость, напор, воля, но сейчас они очень хорошо технически подготовлены. Этот матч – украшение турнира. Главное – они не катают мяч на своей половине поля, как делают европейские команды, а идут в атаку. Матч держал в напряжении не только зрителей, но и меня тоже.