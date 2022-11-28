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Колосков: «Я ожидал такого яркого матча от Ганы»

вчера, 20:13
Южная КореяЛоготип футбольный клуб Южная Корея2 : 3Логотип футбольный клуб ГанаГанаМатч завершен

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил победу сборной Ганы над Южной Кореей на чемпионате мира (3:2).

Я ожидал такого яркого матча от Ганы. Это одна из сильнейших команд не только в Африке, но и в мире. Неслучайно футболисты этой сборной играют в сильнейших европейских клубах. Поэтому у меня на счет этой команды не было сомнений.

А вот от Кореи я не ожидал такого мастерства. У них всегда была сила, выносливость, напор, воля, но сейчас они очень хорошо технически подготовлены. Этот матч – украшение турнира. Главное – они не катают мяч на своей половине поля, как делают европейские команды, а идут в атаку. Матч держал в напряжении не только зрителей, но и меня тоже.

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Все комментарии
Boricku
Boricku
вчера в 20:37, ред.
Сегодня Арис играет, Кокоринча в старте !
Komitas
Komitas
вчера в 20:14
Я тоже ожидал, и угадал счет матча.
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