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Семшов: «Школа судейства на чемпионате мира разнообразна»

вчера, 21:20

Бывший игрок сборной России Игорь Семшов высказался о работе арбитров на чемпионате мира в Катаре.

Возможно, судейский комитет сделал какие-то поправки для того, чтобы на чемпионате мира было больше чистого времени, чтобы больше добавлялось. Мне кажется, что это не совсем правильно, потому что иногда добавляют по десять минут, но я не думаю, что в игре может быть столько остановок на такое количество времени. Если вы прибавляете 10 минут ко второму тайму, тогда должны столько же и к первому добавлять. Мне кажется, что судейские требования и новшества на этом мундиале слишком завышены. Я думаю, что максимум, со всеми травмами и заменами, можно добавить минут пять.

Школа судейства на чемпионате мира разнообразна. На этом турнире присутствуют арбитры из Африки, Европы и Америки. У каждого свое видение, поэтому мундиаль и чемпионат Европы в плане судейства разнятся. Из-за этого на турнире бывают грубые ошибки, которые судьи не замечают сразу. Это было всегда, это не первый чемпионат мира, на котором судейские конфузы происходят чаще, чем в Европе, потому что школы арбитров разные. У нас хорошая школа судейства, главное в некоторых моментах не придумывать, что ты самый главный на поле. Рефери всегда должен быть невидимым объектом, который наводит порядок в игре.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:53
Так и добавляют к первому. Вопрос в остановках. В первой тайме игроки не тянут время, нет замен, меньше забивают (статистика) и т.д. Отсюда и меньше добавленного времени.
Очень крутая инициатива. Гораздо лучше ВАР) И главное, эта мера реально работает. У футболистов больше не сводит ноги!)
kirapala
kirapala ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 22:09
Согласен, судейство нормальное, еще как.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:08
Катар - Сенегал...

100%% угловой и пеналь не дали в пользу Катара!
Толчок в спину стопудовый! Судья был рядом...
В менее весомой ситуации Иран пробил (ничего против последних не имею)
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 21:55
Разнообразна - это нормально, главное что бы не безобразна.
d69qd6nm8cbc
d69qd6nm8cbc
вчера в 21:50
Вар работает просто прекрасно, главное быстро!
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:24
Да нормальное судейство . Без каких-то особых проблем.
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