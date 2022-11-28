Семшов: «Школа судейства на чемпионате мира разнообразна»

Бывший игрок сборной России высказался о работе арбитров на чемпионате мира в Катаре.

Возможно, судейский комитет сделал какие-то поправки для того, чтобы на чемпионате мира было больше чистого времени, чтобы больше добавлялось. Мне кажется, что это не совсем правильно, потому что иногда добавляют по десять минут, но я не думаю, что в игре может быть столько остановок на такое количество времени. Если вы прибавляете 10 минут ко второму тайму, тогда должны столько же и к первому добавлять. Мне кажется, что судейские требования и новшества на этом мундиале слишком завышены. Я думаю, что максимум, со всеми травмами и заменами, можно добавить минут пять.

Школа судейства на чемпионате мира разнообразна. На этом турнире присутствуют арбитры из Африки, Европы и Америки. У каждого свое видение, поэтому мундиаль и чемпионат Европы в плане судейства разнятся. Из-за этого на турнире бывают грубые ошибки, которые судьи не замечают сразу. Это было всегда, это не первый чемпионат мира, на котором судейские конфузы происходят чаще, чем в Европе, потому что школы арбитров разные. У нас хорошая школа судейства, главное в некоторых моментах не придумывать, что ты самый главный на поле. Рефери всегда должен быть невидимым объектом, который наводит порядок в игре.