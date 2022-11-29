«Реал» может подписать Энцо Фернандеса вместо Джуда Беллингема

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вчера, 13:56

Полузащитник «Бенфики» и сборной Аргентины попал в сферу интересов мадридского «Реала».

В клубе следят за игроком, который стал автором второго гола аргентинцев в матче 2-го тура группового этапа ЧМ -2022 с Мексикой (2:0).

Футболист может стать альтернативой — одной из главных трансферных целей мадридского клуба, если переговоры с дортмундской «Боруссией» о переходе Беллингема не увенчаются успехом.