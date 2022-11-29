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«Реал» может подписать Энцо Фернандеса вместо Джуда Беллингема

вчера, 13:56

Полузащитник «Бенфики» и сборной Аргентины Энцо Фернандес попал в сферу интересов мадридского «Реала».

В клубе следят за игроком, который стал автором второго гола аргентинцев в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 с Мексикой (2:0).

Футболист может стать альтернативой Джуду Беллингему — одной из главных трансферных целей мадридского клуба, если переговоры с дортмундской «Боруссией» о переходе Беллингема не увенчаются успехом.

«Реал» ранее уже был близок к подписанию Фернандеса, но тогда переход не состоялся из-за отсутствия свободного места для граждан стран, не входящих в ЕС. Также мадридцы не были уверены в том, что аргентинец сможет адаптироваться к европейскому футболу.

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Все комментарии
kirapala
kirapala
вчера в 14:20
Второй игрок стоит больше - вот почему.
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:01
Это лишние подтверждение того , что удачная игра на ЧМ может обернуться выгодным контрактом!
alexgurzan
alexgurzan ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 14:00
Спасибо за игру!
Удачи в конкурсе!
Гость
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