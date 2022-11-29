«Реал» может подписать Энцо Фернандеса вместо Джуда Беллингема

Полузащитник «Бенфики» и сборной Аргентины Энцо Фернандес попал в сферу интересов мадридского «Реала».
В клубе следят за игроком, который стал автором второго гола аргентинцев в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 с Мексикой (2:0).
Футболист может стать альтернативой Джуду Беллингему — одной из главных трансферных целей мадридского клуба, если переговоры с дортмундской «Боруссией» о переходе Беллингема не увенчаются успехом.
«Реал» ранее уже был близок к подписанию Фернандеса, но тогда переход не состоялся из-за отсутствия свободного места для граждан стран, не входящих в ЕС. Также мадридцы не были уверены в том, что аргентинец сможет адаптироваться к европейскому футболу.
Удачи в конкурсе!
Удачи в конкурсе!