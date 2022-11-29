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Лаймер перейдёт в «Баварию» перед следующим сезоном

вчера, 09:57

Полузащитник «Лейпцига» Конрад Лаймер перейдёт в «Баварию». Об этом сообщил инсайдер Флориан Плеттенберг.

Стороны достигли устной договорённости о подписании контракта, который будет рассчитан до 2027 года.

Лаймер присоединится к команде в преддверии следующего сезона в случае успешного прохождения медосмотра.

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Все комментарии
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 12:14
Бавария очень мощная команда, конечно захочет
Boricku
Boricku
вчера в 11:35
Щас пусть переходит
galem72
galem72
вчера в 11:34
Как обычно, у Мнх началась зачистка соседей-соперников.
У него контракт до конца января 23 года и австриец по просьбе трудящихся, конечно же, не продлевал его с Лейпами, чтобы не быть обузой для следующего клуба. ))
протон
протон
вчера в 10:58
Гравенберх итак почти не играет, а тут ещё одного полузащитника подписывают, лучше бы искали дублёра для Дэвиса, абсолютно идиотское решение руководства, придется избавиться от Забитцера, чтобы Гравенберх играл и набирал опыт.
куда мариновать их?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:12
Бавария начинает подумывать об усилении!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 10:12
Устная договоренность ни о чём всегда можно отказаться, особенно в случае серьезной травмы.
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