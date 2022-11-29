Лаймер перейдёт в «Баварию» перед следующим сезоном

Полузащитник «Лейпцига» Конрад Лаймер перейдёт в «Баварию». Об этом сообщил инсайдер Флориан Плеттенберг.
Стороны достигли устной договорённости о подписании контракта, который будет рассчитан до 2027 года.
Лаймер присоединится к команде в преддверии следующего сезона в случае успешного прохождения медосмотра.
У него контракт до конца января 23 года и австриец по просьбе трудящихся, конечно же, не продлевал его с Лейпами, чтобы не быть обузой для следующего клуба. ))
У него контракт до конца января 23 года и австриец по просьбе трудящихся, конечно же, не продлевал его с Лейпами, чтобы не быть обузой для следующего клуба. ))
куда мариновать их?
куда мариновать их?