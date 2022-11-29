Лаймер перейдёт в «Баварию» перед следующим сезоном

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вчера, 09:57

Полузащитник «Лейпцига» перейдёт в «Баварию». Об этом сообщил инсайдер Флориан Плеттенберг.

Стороны достигли устной договорённости о подписании контракта, который будет рассчитан до 2027 года.

Лаймер присоединится к команде в преддверии следующего сезона в случае успешного прохождения медосмотра.