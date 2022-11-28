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«Челси» заплатит за Нкунку более 60 миллионов евро

вчера, 17:53

Стало известно, сколько «Челси» заплатит клубу «РБ Лейпциг» за трансфер нападающего Кристофера Нкунку.

Игрок уже прошел медосмотр перед переходом в стан «синих». Стоимость сделки составит более 60 миллионов евро. Футболист согласовал с лондонцами долгосрочный контракт, он начнет действовать с июня 2023 года. Необходимые документы в ближайшее время будут подписаны.

В текущем сезоне Нкунку забил 12 голов в 15 матчах. Он не играет на чемпионате мира из-за травмы.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 01:05
мне кажется Нкунку в АПЛ заиграет в отличии от других Бундестрансферов Челси, заиграет ли Челси в АПЛ это уже другой вопрос))
ну если и этот не заиграет, тогда не понятно вообще кто там может заиграть, по каким критерием выбирать игроков, может в челси по гороскопу игроков подбирать..
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 18:48
А чего, они уже договорились и вовсю целуются или Кристофер еще может отвергнуть это мероприятие?
Romeo 777
Romeo 777 ответ monah-10 (раскрыть)
вчера в 18:43, ред.
Яяясно 😁
monah-10
monah-10 ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 18:36
Исключение подтверждает правило, Челси кладбище талантов, но и по Косте не однозначно...
Romeo 777
Romeo 777 ответ monah-10 (раскрыть)
вчера в 18:30
Чемпион Англии Диего Коста 💪🏽 За 3 сезона в АПЛ - 53 гола и 21 голевая передача.
Если бы не СМС-ка Конте, ещё пару сезонов играл бы на уровне.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 18:22
Не очень доверяю я этим «звездным игрокам» из Бундес лиги...
monah-10
monah-10
вчера в 18:17
У Челси никто не заиграет, со времен Дрогба, никто толком и не заиграл, Челси кладбище для напов, уходят из Челси, и все играют...
Komitas
Komitas
вчера в 18:11
Если так, то Чесли повезло. Но им нужен топ тренер еще.
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:00
Если заиграет, то синих можно только поздравить! Отличного игрока по адекватной цене подпишут!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:59
Если игрок очень нужен и вписывается в команду, можно заплатить ещё больше...
Гость
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