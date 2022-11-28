«Челси» заплатит за Нкунку более 60 миллионов евро

Стало известно, сколько «Челси» заплатит клубу «РБ Лейпциг» за трансфер нападающего Кристофера Нкунку.
Игрок уже прошел медосмотр перед переходом в стан «синих». Стоимость сделки составит более 60 миллионов евро. Футболист согласовал с лондонцами долгосрочный контракт, он начнет действовать с июня 2023 года. Необходимые документы в ближайшее время будут подписаны.
В текущем сезоне Нкунку забил 12 голов в 15 матчах. Он не играет на чемпионате мира из-за травмы.
ну если и этот не заиграет, тогда не понятно вообще кто там может заиграть, по каким критерием выбирать игроков, может в челси по гороскопу игроков подбирать..
ну если и этот не заиграет, тогда не понятно вообще кто там может заиграть, по каким критерием выбирать игроков, может в челси по гороскопу игроков подбирать..
Если бы не СМС-ка Конте, ещё пару сезонов играл бы на уровне.
Если бы не СМС-ка Конте, ещё пару сезонов играл бы на уровне.