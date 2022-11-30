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Фанаты сборной США назвали несправедливым отстранение России от ЧМ

вчера, 10:17

Болельщики сборной США считают, что сборную России несправедливо отстранили от участия в отборе к чемпионату мира.

Об этом источнику сообщили фанаты американской сборной в Катаре. Один из болельщиков заявил:

Я правда считаю, что у России есть полное право здесь присутствовать. Терпеть не могу, когда политика вмешивается в спорт. Игроки всю жизнь готовятся ради этого момента [чемпионата мира], они не должны быть отстранены из-за решений кого-то другого. Не думаю, что футболисты участвуют в политической жизни вашей страны. Если они способны пройти квалификацию, то должны участвовать в ЧМ, как и все остальные сборные.

Другой болельщик сборной США рассказал:

Это вопрос о том, как отделить футболистов от политического режима. Это очень сложно сделать. Я не уверен, что мы сделали это успешно и с русскими игроками, и с украинскими.

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Россия  США
Источник: sport24.ru
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Все комментарии
eleven LC
eleven LC
вчера в 18:24
Конечно это несправедливо что сборную России отстранили от чм
Но с другой стороны,в Катаре наши врядли вышли бы из любой группы
Знатог
Знатог
вчера в 16:23
И ещё говорят: если ты не занимаешься политикой, то политика займется тобой.
Zak11
Zak11
вчера в 15:14
Думаю так многие американцы реально считают. Наши ребята играют в НХЛ, забивают много шайб и болельщики штатов радуются этим голам. И они знают, что это русские. Поляки во многом раздули из всего этого трагедию. Выйдите и сыграйте и по справедливости займите место на ЧМ! Но нет, нужно же устроить очередную подлянку. Очень надеюсь на победу Аргентины сегодня! Надеюсь пшеки с треском вылетят с мундиаля
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 14:19
Спросили двух болельщиков, живущих на Брайтон бич )))
YVG
YVG
вчера в 14:19
С трудом в это верится.
112910415
112910415
вчера в 14:16
удалось найти обоих доброжелательных американских болельщиков ! )
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 13:36
Тут всё предельно логично. Американцы народ простой и добродушный. Им плевать на всё, если их не касается. Агрессию рождают власть из-за которой простой народ не живёт а выживает. Если бы у меня было всё хорошо, то я бы тоже ходил с голливудской улыбкой и с настроением хорошим
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 13:35
простым людям, независимо от национальности делить нечего, они всегда найдут общий язык
Nick Ch
Nick Ch
вчера в 12:58
Пропаганда и здесь уже…
Ларс
Ларс
вчера в 12:30
Там тоже люди живут. К сожалению, спорт погряз в политике. И дело не только в футболе. Сколько скандалов было на олимпиадах.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 12:22
Сами сочинили).
Азиз Азиз 1
Азиз Азиз 1
вчера в 12:16
Это 2азы поляки испугались трусы не честно вышли на Чм 22
Знатог
Знатог
вчера в 12:00
"Не думаю, что футболисты участвуют в политической жизни вашей страны". И почему не думаю? Они в выборах и референдумах не участвуют? не голосуют за президента и едро?
Komitas
Komitas
вчера в 11:57
Будет интересно видеть сборную России в США.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:49
Отстраняют тех,кого боятся! Эх,мы бы им показали кузькину мать,мы бы были в тройке,это точно! 😜👍
Мариарти77
Мариарти77
вчера в 11:49
Тут они правы Россия должна была играть на чм.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 11:35
Пряник подкинули росболельщикам. Простому народу США нас*ать на все. Теперь по закону жанра выйдет новость CNN о вызове на ковер иранской сборной.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 11:27
Один из миллиона и это не показатель всё равно англосаксы конченные причём поголовно.
drug01
drug01
вчера в 11:24
Молодцы, только уже поздно!
Tex
Tex
вчера в 11:15
Классический прием пропаганды, спросить рандомных людей и обьявить их слова мнением группы - "Американцы на ЧМ назвали несправедливым отстранение России от ЧМ".
Опасный хулиган
Опасный хулиган
вчера в 10:56
братья американцы всегда за нас.
shur
shur
вчера в 10:53
Гендиректор «Зенита»: «Дзюба найдет свою команду и проявит свое мастерство»...!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 10:53, ред.
Это просто от того, что он не имел понятия о "рыночной конъюнктуре". ) Пеньковский бы не дал соврать.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 10:52
Да если бы не разнылись поляки и шведы, то вероятно Россия играла бы в стыках..
Futurista
Futurista ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 10:47
Ну не скажи)...Абель был неплох...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 10:46
От перестановки множителей сиё произведение неизменно.
Futurista
Futurista ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 10:44
Швидлер заболел...был только Либерзон...
Futurista
Futurista ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 10:43
Только двоих спросили...
Caniggia
Caniggia
вчера в 10:35
Кстати, не удивлюсь, если большинство фанатов США хотят, чтобы на ЧМ 2026, Россия участвовала в отборе и, возможно, прошла бы его, а, следовательно, могла бы играть свои матчи и в США, так как ЧМ 2026 пройдёт в Штатах, Канаде и Мексике. Ошибочное мнение, что все американцы ненавидят русских, это не так! Думаю, большинство американцев хотели бы увидеть сборную России у себя на ЧМ 2026. Но, скорее всего, на к этому отбору тоже не допустят.
SAMURАI
SAMURАI
вчера в 10:32
Так они правы.Спорт,музыка и все остальное не должны касаться политики. Это как будто твой брат или отец убивают человека,и с ними сажают тебя,который где-то травку курил.
Гость
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