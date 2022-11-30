Фанаты сборной США назвали несправедливым отстранение России от ЧМ

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вчера, 10:17

Болельщики сборной США считают, что сборную России несправедливо отстранили от участия в отборе к чемпионату мира.

Об этом источнику сообщили фанаты американской сборной в Катаре. Один из болельщиков заявил:

Я правда считаю, что у России есть полное право здесь присутствовать. Терпеть не могу, когда политика вмешивается в спорт. Игроки всю жизнь готовятся ради этого момента [чемпионата мира], они не должны быть отстранены из-за решений кого-то другого. Не думаю, что футболисты участвуют в политической жизни вашей страны. Если они способны пройти квалификацию, то должны участвовать в ЧМ , как и все остальные сборные.

Другой болельщик сборной США рассказал: