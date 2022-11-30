Фанаты сборной США назвали несправедливым отстранение России от ЧМ

Болельщики сборной США считают, что сборную России несправедливо отстранили от участия в отборе к чемпионату мира.
Об этом источнику сообщили фанаты американской сборной в Катаре. Один из болельщиков заявил:
Я правда считаю, что у России есть полное право здесь присутствовать. Терпеть не могу, когда политика вмешивается в спорт. Игроки всю жизнь готовятся ради этого момента [чемпионата мира], они не должны быть отстранены из-за решений кого-то другого. Не думаю, что футболисты участвуют в политической жизни вашей страны. Если они способны пройти квалификацию, то должны участвовать в ЧМ, как и все остальные сборные.
Другой болельщик сборной США рассказал:
Это вопрос о том, как отделить футболистов от политического режима. Это очень сложно сделать. Я не уверен, что мы сделали это успешно и с русскими игроками, и с украинскими.
Но с другой стороны,в Катаре наши врядли вышли бы из любой группы
Но с другой стороны,в Катаре наши врядли вышли бы из любой группы