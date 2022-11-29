Фанаты Сенегала почтили память Папа Буба Диопа в матче с Эквадором

Болельщики сборной Сенегала во время матча группового этапа чемпионата мира против сборной Эквадора почтили память бывшего футболиста национальной команды Папа Буба Диопа.
Ровно 2 года назад, 29 ноября 2020-го, Диоп умер после продолжительной болезни. По данным СМИ, у футболиста была болезнь Шарко — Мари — Тута и боковой амиотрофический склероз. «Настоящие львы никогда не умирают», — гласит надпись на плакате с фотографией Диопа.
Диоп стал известен благодаря своему голу в ворота сборной Франции на ЧМ-2002, после чего французы проиграли и покинули мундиаль. Тогда сборная Сенегала сумела дойти до 1/4 финала чемпионата мира, где уступила Турции.
Что то рано ушел из жизни.
Что то рано ушел из жизни.