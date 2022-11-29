Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыЧемпионат мира 2022

Фанаты Сенегала почтили память Папа Буба Диопа в матче с Эквадором

вчера, 18:49
ЭквадорЛоготип футбольный клуб Эквадор1 : 2Логотип футбольный клуб СенегалСенегалМатч завершен

Болельщики сборной Сенегала во время матча группового этапа чемпионата мира против сборной Эквадора почтили память бывшего футболиста национальной команды Папа Буба Диопа.

Ровно 2 года назад, 29 ноября 2020-го, Диоп умер после продолжительной болезни. По данным СМИ, у футболиста была болезнь Шарко — Мари — Тута и боковой амиотрофический склероз. «Настоящие львы никогда не умирают», — гласит надпись на плакате с фотографией Диопа.

Диоп стал известен благодаря своему голу в ворота сборной Франции на ЧМ-2002, после чего французы проиграли и покинули мундиаль. Тогда сборная Сенегала сумела дойти до 1/4 финала чемпионата мира, где уступила Турции.

Фанаты Сенегала почтили память Папа Буба Диопа в матче с Эквадором

Фанаты Сенегала почтили память Папа Буба Диопа в матче с Эквадором

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
На матче Камерун — Сербия выложили объединённый флаг Сербии и России
28 ноября Фото
Сборную Сербии в матче с Камеруном пришли поддержать российские болельщики
28 ноября Фото
ОфициальноМатч Аргентина — Мексика стал самым посещаемым на ЧМ с финала 1994 года
27 ноября
Хабиб Нурмагомедов посетил матч чемпионата мира в Катаре
24 ноября Фото
Фанаты Японии убрали мусор со стадиона после победы над Германией
23 ноября Фото
ОфициальноМатч открытия ЧМ-2022 посетили 67372 зрителя
20 ноября
Все комментарии
wbjdpyfsx9tj
wbjdpyfsx9tj
вчера в 23:13
легендарный гол
azkan
azkan
вчера в 20:14
Помню его. Помню гол. И разочарование французов.
Что то рано ушел из жизни.
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:00
Молодцы болельщики . Достойно уважения.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 