Фанаты Сенегала почтили память Папа Буба Диопа в матче с Эквадором

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вчера, 18:49

Болельщики сборной Сенегала во время матча группового этапа чемпионата мира против сборной Эквадора почтили память бывшего футболиста национальной команды .

Ровно 2 года назад, 29 ноября 2020-го, Диоп умер после продолжительной болезни. По данным СМИ , у футболиста была болезнь Шарко — Мари — Тута и боковой амиотрофический склероз. «Настоящие львы никогда не умирают», — гласит надпись на плакате с фотографией Диопа.