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Кавазашвили: «Чемпионат мира в России — лучший в истории»

вчера, 11:00

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили заявил, что ему не нравится чемпионат мира в Катаре.

Я не могу воспринимать этот чемпионат мира, как праздник футбола. Здесь уже столько политических решений и сандалов было, что никакого духа праздника нет.

Чемпионат мира в России — лучший в истории. Тогда весь мир приехал развлекаться и хорошо проводить время в прекрасной стране. А в Катаре болельщиков вообще лишили самого дорого — пива. Это все неправильно. Получается какой-то пластмассовый чемпионат мира.

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Все комментарии
Литейный 4 returned
Литейный 4 returned
вчера в 12:49
Соглашусь, что наш чемпионат был лучшим. Только вот длинные переезды от одного города в другой. Но и в этом плюс для иностранцев. Увидели не только Москву и Петербург, но и другие прекрасные города.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 12:44
Для нас всегда Олимпиада-80 будет лучшей и Чемпионат мира-2018 тоже. Для других стран лучшим будет что-то свое. Это вполне нормально.
Ларс
Ларс
вчера в 12:33
Такие уж традиции в Катаре. Не хочешь их соблюдать - не приезжай.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 12:12
Да бред про пиво...а лучший или нет, пусть каждый сам для себя решает, а именно те, кто ездил много по странам и не пропускал ЧМ, и сравнивал объективно без ярого патриотизма. У каждого своё мнение конечно.
При всем уважении деду уже 82 года.
galem72
galem72
вчера в 11:53
"чемпионат мира в России — лучший в истории...тогда весь мир приехал развлекаться и хорошо проводить время..."

А во время других чемпионатов мира болельщики приезжали в страну-организатор мучиться и батрачить на ужасного властелина. Молодец кавазашвили! Турбопатриотично, а главное, объективно.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 11:28
Надо клавиатуру отнять у анзорика а то он дохрена п...ит.
jxxe2wzf5kjx
jxxe2wzf5kjx
вчера в 11:23
У нас всегда будет хорошо
чемпионство с душком
чемпионство с душком
вчера в 11:14
А в Катаре болельщиков вообще лишили самого дорого — пива.



ну да, все же приезжают на ЧМ ради пиво.
Крымский Мост
Крымский Мост
вчера в 11:13
ЧМ провели, а теперь большинство построенной инфраструктуры без дела стоит
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