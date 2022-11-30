Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили заявил, что ему не нравится чемпионат мира в Катаре.
Я не могу воспринимать этот чемпионат мира, как праздник футбола. Здесь уже столько политических решений и сандалов было, что никакого духа праздника нет.
Чемпионат мира в России — лучший в истории. Тогда весь мир приехал развлекаться и хорошо проводить время в прекрасной стране. А в Катаре болельщиков вообще лишили самого дорого — пива. Это все неправильно. Получается какой-то пластмассовый чемпионат мира.
При всем уважении деду уже 82 года.
При всем уважении деду уже 82 года.
А во время других чемпионатов мира болельщики приезжали в страну-организатор мучиться и батрачить на ужасного властелина. Молодец кавазашвили! Турбопатриотично, а главное, объективно.
А во время других чемпионатов мира болельщики приезжали в страну-организатор мучиться и батрачить на ужасного властелина. Молодец кавазашвили! Турбопатриотично, а главное, объективно.
ну да, все же приезжают на ЧМ ради пиво.
ну да, все же приезжают на ЧМ ради пиво.