Линекер оценил игру Месси

Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер высоко отозвался об игре нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси.
Как же здорово видеть игру Месси вживую. Даже если скорость уже не та, что раньше, он просто на невероятном уровне.
Футболист, который приносит радость.
По факту Месси восхитительно играл, реализация подвела. Такие передачи в Аргентине больше никто не вырезает, к моему сожалению Анхель Ди Мария провел три невзрачные игры, совсем сдал уже старичок. Один из моих любимых игроков, но стоит признать когда он ушел игра в атаке стала осознанной и нацеленной на ворота, моменты стали в разы острее
По факту Месси восхитительно играл, реализация подвела. Такие передачи в Аргентине больше никто не вырезает, к моему сожалению Анхель Ди Мария провел три невзрачные игры, совсем сдал уже старичок. Один из моих любимых игроков, но стоит признать когда он ушел игра в атаке стала осознанной и нацеленной на ворота, моменты стали в разы острее