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Линекер оценил игру Месси

сегодня, 00:40

Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер высоко отозвался об игре нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси.

Как же здорово видеть игру Месси вживую. Даже если скорость уже не та, что раньше, он просто на невероятном уровне.

Футболист, который приносит радость.

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Все комментарии
Василий 50
Василий 50
сегодня в 04:20
Что там оценивать, как игрок он закончился.
протон
протон
сегодня в 03:54
Аргентина сыграла лучшую игру ЧМ. Ни одна команда не устояла бы перед такой Аргентиной. Сегодня она показала, какой у неё командный потенциал.
По факту Месси восхитительно играл, реализация подвела. Такие передачи в Аргентине больше никто не вырезает, к моему сожалению Анхель Ди Мария провел три невзрачные игры, совсем сдал уже старичок. Один из моих любимых игроков, но стоит признать когда он ушел игра в атаке стала осознанной и нацеленной на ворота, моменты стали в разы острее
Ironigor
Ironigor
сегодня в 03:31
Сегодня он старался, уж точно.
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин.
сегодня в 01:38
Месси пора бы переключится на командную игр, скорость совсем не та и от былой резкости не осталось и следа. Ему стоит брать пример с Модрича - диспетчера от Бога.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 01:25
Да он совсем перестал играть.
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 01:00
Да, сегодня он принёс радость Щесному... Правда, ненадолго..
SAMURАI
SAMURАI
сегодня в 00:44
Персофан обрадовался когда пешеход похоронил сборную,но благо есть тащеры у сборной.
Гость
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