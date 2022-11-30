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Петржела оценил игру сборных на групповом этапе чемпионата мира

вчера, 22:25

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил игру сборных на групповом этапе чемпионата мира в Катаре.

Когда идут матчи в группах, всегда футбол скучный. То, что показывают команды в Катаре, — это нехороший футбол. Все играют медленно, на тактику. Чемпионат начнется с плей-офф. Сейчас команды считают очки, чтобы выйти из группы. И так всегда на первой стадии чемпионата мира: игры в группах — катастрофа. Даже я, тренер, беру пульт и переключаю на другие программы. Некоторые игры — катастрофа, невозможно смотреть.

Вот вчера смотрел матч Англия — Уэльс. Это ужас! Англия гораздо лучше, а Уэльс — очень слабая команда. Интриги никакой.

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Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 01:46
Всё измениться в играх плей-офф, где нужно обязательно побеждать.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:14
Будем надеяться на то, что плей офф будет получьше!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 23:18
В плей-офф будет ещё хуже.Так было всегда,ибо только в группе можно разик ошибиться.А вот на вылет...С чего он решил,что примерно равные команды будут соревноваться в активности ради его мнения и болельщиков??? Разве что глыба с пупырышком(если таковая попадёт в плей-офф) рискнёт.
Гость
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