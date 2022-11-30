Петржела оценил игру сборных на групповом этапе чемпионата мира

Экс-тренер «Зенита» оценил игру сборных на групповом этапе чемпионата мира в Катаре.

Когда идут матчи в группах, всегда футбол скучный. То, что показывают команды в Катаре, — это нехороший футбол. Все играют медленно, на тактику. Чемпионат начнется с плей-офф. Сейчас команды считают очки, чтобы выйти из группы. И так всегда на первой стадии чемпионата мира: игры в группах — катастрофа. Даже я, тренер, беру пульт и переключаю на другие программы. Некоторые игры — катастрофа, невозможно смотреть.

Вот вчера смотрел матч Англия — Уэльс. Это ужас! Англия гораздо лучше, а Уэльс — очень слабая команда. Интриги никакой.