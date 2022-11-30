Флик похвалил игру Коста-Рики в обороне

Главный тренер сборной Германии высказался о предстоящем матче против команды Коста-Рики на чемпионате мира.

Турнирная таблица говорит нам о том, что Коста-Рика еще имеет шансы на выход в плей-офф. Если они и Испания одержат победы, то Коста-Рика пройдет дальше.

Думаю, что против нас сыграет коллектив с оборонительным стилем – в матче с Японией они действовали подобным образом. Мы должны найти оптимальное решение для этой игры.

Было бы очень неуважительно по отношению к Коста-Рике утверждать, что мы сможем забить 8 мячей. Победа подарила бы нам радость. Такова наша цель. Мы видели оборонительные действия Коста-Рики против Японии. И мы относимся к этому с уважением.