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Флик похвалил игру Коста-Рики в обороне

вчера, 21:10
Коста-РикаЛоготип футбольный клуб Коста-Рика-:-Логотип футбольный клуб ГерманияГермания22:00 Не начался

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик высказался о предстоящем матче против команды Коста-Рики на чемпионате мира.

Турнирная таблица говорит нам о том, что Коста-Рика еще имеет шансы на выход в плей-офф. Если они и Испания одержат победы, то Коста-Рика пройдет дальше.

Думаю, что против нас сыграет коллектив с оборонительным стилем – в матче с Японией они действовали подобным образом. Мы должны найти оптимальное решение для этой игры.

Было бы очень неуважительно по отношению к Коста-Рике утверждать, что мы сможем забить 8 мячей. Победа подарила бы нам радость. Такова наша цель. Мы видели оборонительные действия Коста-Рики против Японии. И мы относимся к этому с уважением.

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 22:58
Посмотрим, сколько Германия им завтра накидает. В идеале нужен счет 8:0, чтобы на параллельный матч не оглядываться. Думаю, немцам это по силам.
A.S.A
A.S.A ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 21:18
Здравствуйте! У меня тоже эта ставка засчитана, но я ставил на ничью, а результат матча иной....так что и у меня исправьте...👍
Гость
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