Невилл: «Рэшфорд — большой талант, он может стать лучше»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» высказался об игре нападающего сборной Англии на чемпионате мира в Катаре.

Уже полгода он так выступает за «Манчестер Юнайтед». Он снова в оптимальной форме.

Во время пандемии, когда за пределами поля он многого добился, ему было тяжело думать только о футболе. Мне кажется, что сейчас его жизнь проще – он по-прежнему добивается внушительных успехов за пределами поля, но более степенно, теперь он это показывает и на поле.