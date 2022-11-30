Невилл: «Рэшфорд — большой талант, он может стать лучше»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался об игре нападающего сборной Англии Маркуса Рэшфорда на чемпионате мира в Катаре.
Уже полгода он так выступает за «Манчестер Юнайтед». Он снова в оптимальной форме.
Во время пандемии, когда за пределами поля он многого добился, ему было тяжело думать только о футболе. Мне кажется, что сейчас его жизнь проще – он по-прежнему добивается внушительных успехов за пределами поля, но более степенно, теперь он это показывает и на поле.
В последние год-полтора некоторые люди утверждали, что МЮ следует избавиться от него, но я с этим спорил. Клуб не должен этого делать. Рэшфорд — большой талант, он может стать лучше, и он станет лучше. Рад, что у сборной Англии есть такой футболист.