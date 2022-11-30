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Невилл: «Рэшфорд — большой талант, он может стать лучше»

вчера, 23:34

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался об игре нападающего сборной Англии Маркуса Рэшфорда на чемпионате мира в Катаре.

Уже полгода он так выступает за «Манчестер Юнайтед». Он снова в оптимальной форме.

Во время пандемии, когда за пределами поля он многого добился, ему было тяжело думать только о футболе. Мне кажется, что сейчас его жизнь проще – он по-прежнему добивается внушительных успехов за пределами поля, но более степенно, теперь он это показывает и на поле.

В последние год-полтора некоторые люди утверждали, что МЮ следует избавиться от него, но я с этим спорил. Клуб не должен этого делать. Рэшфорд — большой талант, он может стать лучше, и он станет лучше. Рад, что у сборной Англии есть такой футболист.

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Все комментарии
rbwda9k9e7tr
rbwda9k9e7tr
сегодня в 04:21
Ему нужен другой клуб.
протон
протон
вчера в 23:39
Не продолжит расти. Его уровень - 10-15 голов за сезон при 10-15 попытках за матч, среди которых 2-3 выхода 1 на 1, 10 попыток обводок из которых 1-2 успешных и куча потерь на ровном месте, после чего остаётся сидеть на газоне, размахивая руками.
Гость
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