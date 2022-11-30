Почеттино: «Аргентина – Англия в финале – было бы замечательно»

Экс-тренер ПСЖ полагает, что весь мир хочет, чтобы нападающий сборной Аргентины смог стать чемпионом мира на турнире в Катаре.

Уверен, что весь футбольный мир желает увидеть, как Месси завоюет титул. Футбол должен вознаградить Лионеля, передав ему этот трофей.

Нужно ждать и верить, что у сборной Аргентины все будет хорошо. Разумеется, это касается и Англии.

Почему бы не выйти в финал? Аргентина – Англия в финале – было бы замечательно. Англичане неплохо выступают.