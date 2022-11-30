Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЧемпионат мира 2022

Почеттино: «Аргентина – Англия в финале – было бы замечательно»

вчера, 20:33

Экс-тренер ПСЖ Маурисио Почеттино полагает, что весь мир хочет, чтобы нападающий сборной Аргентины Лионель Месси смог стать чемпионом мира на турнире в Катаре.

Уверен, что весь футбольный мир желает увидеть, как Месси завоюет титул. Футбол должен вознаградить Лионеля, передав ему этот трофей.

Нужно ждать и верить, что у сборной Аргентины все будет хорошо. Разумеется, это касается и Англии.

Почему бы не выйти в финал? Аргентина – Англия в финале – было бы замечательно. Англичане неплохо выступают.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Линекер оценил игру Месси
Сегодня, 00:40
Невилл: «Рэшфорд — большой талант, он может стать лучше»
Вчера, 23:34
Петржела оценил игру сборных на групповом этапе чемпионата мира
Вчера, 22:25
Флик похвалил игру Коста-Рики в обороне
Вчера, 21:10
Р. Мартинес: «Некоторые издания привыкли работать с ложными сведениями»
Вчера, 20:47
Аньелли: «Я ещё в 2019 году говорил, что наша система не работает»
Вчера, 20:28
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:50
На Аргентину и Мессии все давят.
При этом как по мне у бело-голубых весьма посредственный состав ( как и игра).
Звезд кроме Месси и ДиМарио толком нет, которые кстати уже не молодые.
Откуда такие авансы и разговоры про Аргентину не пойму.
Сборных пять смогу сходу назвать, которые явно сильнее
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:53
Тогда уж Бекхэма и Симеоне в стартовые составы.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:18
Может уже сегодня Левандовски докажет Почеттино что он ошибается...на счёт всего футбольного мира...
Мешок 3
Мешок 3
вчера в 20:54
Пешеход
Не дойдёт
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:49
Ишь чего захотел , уверен есть и другие пожелания на счёт финала!
Swift2005
Swift2005
вчера в 20:49, ред.
Во крутой финал
Аргентина 🇦🇷Англия 🇬🇧
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 