Почеттино: «Аргентина – Англия в финале – было бы замечательно»

Экс-тренер ПСЖ Маурисио Почеттино полагает, что весь мир хочет, чтобы нападающий сборной Аргентины Лионель Месси смог стать чемпионом мира на турнире в Катаре.
Уверен, что весь футбольный мир желает увидеть, как Месси завоюет титул. Футбол должен вознаградить Лионеля, передав ему этот трофей.
Нужно ждать и верить, что у сборной Аргентины все будет хорошо. Разумеется, это касается и Англии.
Почему бы не выйти в финал? Аргентина – Англия в финале – было бы замечательно. Англичане неплохо выступают.
При этом как по мне у бело-голубых весьма посредственный состав ( как и игра).
Звезд кроме Месси и ДиМарио толком нет, которые кстати уже не молодые.
Откуда такие авансы и разговоры про Аргентину не пойму.
Сборных пять смогу сходу назвать, которые явно сильнее
При этом как по мне у бело-голубых весьма посредственный состав ( как и игра).
Звезд кроме Месси и ДиМарио толком нет, которые кстати уже не молодые.
Откуда такие авансы и разговоры про Аргентину не пойму.
Сборных пять смогу сходу назвать, которые явно сильнее
Не дойдёт
Не дойдёт
Аргентина 🇦🇷Англия 🇬🇧
Аргентина 🇦🇷Англия 🇬🇧