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Р. Мартинес: «Некоторые издания привыкли работать с ложными сведениями»

вчера, 20:47

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес опроверг слухи о ссорах в его команде.

Некоторые издания привыкли работать с ложными и негативными сведениями, вместо этого они могли бы поддержать самую талантливую команду в истории бельгийского футбола.

Я не знаю, чья это выдумка, кто это распространяет. Но этот человек забил гол в ворота Бельгии, а мог бы поддержать команду. Молодец.

Впрочем, нас не особо волнует внешний шум. Мы приехали в Катар для того, чтобы выполнить свою задачу. Надеюсь, настоящим болельщикам это понравится.

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протон
протон
вчера в 23:48
Печально, что самую талантливую команду в истории страны тренировали ты и Вильмотс. Федерация футбола Бельгии разменяла сильнейшее поколение футболистов на дилетантов-тренеров, вот кто гении.
John 5mith
John 5mith
вчера в 21:57
Лучше бы вы приехали чтобы выйти из группы а не "выполнять задачу" позорно влететь марокканцам.
Хотя если в конспирологию - может и правда Куртуа задачу букмекеров выполнял.
Гость
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