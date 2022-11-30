Р. Мартинес: «Некоторые издания привыкли работать с ложными сведениями»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес опроверг слухи о ссорах в его команде.
Некоторые издания привыкли работать с ложными и негативными сведениями, вместо этого они могли бы поддержать самую талантливую команду в истории бельгийского футбола.
Я не знаю, чья это выдумка, кто это распространяет. Но этот человек забил гол в ворота Бельгии, а мог бы поддержать команду. Молодец.
Впрочем, нас не особо волнует внешний шум. Мы приехали в Катар для того, чтобы выполнить свою задачу. Надеюсь, настоящим болельщикам это понравится.
Хотя если в конспирологию - может и правда Куртуа задачу букмекеров выполнял.
Хотя если в конспирологию - может и правда Куртуа задачу букмекеров выполнял.