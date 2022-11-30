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Арбитр отменил гол Франции после финального свистка

вчера, 21:37
ТунисЛоготип футбольный клуб Тунис1 : 0Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияМатч завершен

Сборная Туниса переиграла команду Франции в матче чемпионата мира (1:0). Что примечательно, нападающий французов Антуан Гризманн забил ответный мяч на 90+8-й минуте, однако уже после финального свистка взятие ворот отменили.

Главный арбитр встречи Мэтт Конгер завершил поединок финальным свистком, но арбитры VAR оперативно вышли на связь с рефери. Как оказалось, Гризманн находился в офсайде перед тем, как забить мяч. Судьи изначально не смогли этого увидеть, ибо нападающий получил мяч после рикошета от защитника команды-соперника.

Конгера попросили подойти к монитору, он увидел, что офсайд имел место быть, после чего судья принял решение отменить гол Гризманна. После этого матч, который номинально закончился, был продолжен: игроки разыграли мяч в центральном круге, а через несколько секунд поединок был официально завершен.

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Все комментарии
djbobo
djbobo
сегодня в 00:28, ред.
вот таких отмен быть не должно, современные правила офсайдов - просто бред и к спорту отношения не имеют, это чистый гол со всех точек зрения на спорт, положение гризмана не влияло ни на отскок, ни на прием им мяча после отскока, оно не дало ему преимуществ, он наоборот оказался последним в штрафной стоя на месте... идиотизм... с другой стороны - зная правила мог бы и избежать офсайда, сам виноват... идиотизм вдвойне что это не тренировка а матч сборной
протон
протон
вчера в 23:35
Стоп, было как минимум три эпизода со сборной России, в ворота которой засчитывали такие мячи с формулировкой "мяч пришел от игрока команды соперника". Потом аналогичные мячи были засчитаны и чемпионате России - по аналогии, как сейчас помню мяч в ворота Спартака. Таки правила изменили???
vova505
vova505 ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 23:25
Да уж
Ситуация с тем голом какой-то глупой мне показалась
Agamaga........
Agamaga........ ответ vova505 (раскрыть)
вчера в 22:57
И гол на нарцисса запишут 😀
vova505
vova505
вчера в 22:50
Офигенно
А так можно разве?
Может скоро на следующий день отменять будут? ))
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 22:12
Мда....что творится...вроде бы если финальный свисток, то финальный свисток...
Таганский
Таганский
вчера в 21:53, ред.
Всё, увидел, изменили, пардон..
Таганский
Таганский
вчера в 21:50, ред.
Ребятки-админы, у меня вопрос!! Я ставил на победу Туниса, сообщение пришло о присвоении статуса Проигрыш ставке.. А гол отменили..
Теперь как быть, вы тоже отмените проигрыш??))
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