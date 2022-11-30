Арбитр отменил гол Франции после финального свистка

Сборная Туниса переиграла команду Франции в матче чемпионата мира (1:0). Что примечательно, нападающий французов Антуан Гризманн забил ответный мяч на 90+8-й минуте, однако уже после финального свистка взятие ворот отменили.
Главный арбитр встречи Мэтт Конгер завершил поединок финальным свистком, но арбитры VAR оперативно вышли на связь с рефери. Как оказалось, Гризманн находился в офсайде перед тем, как забить мяч. Судьи изначально не смогли этого увидеть, ибо нападающий получил мяч после рикошета от защитника команды-соперника.
Конгера попросили подойти к монитору, он увидел, что офсайд имел место быть, после чего судья принял решение отменить гол Гризманна. После этого матч, который номинально закончился, был продолжен: игроки разыграли мяч в центральном круге, а через несколько секунд поединок был официально завершен.
Ситуация с тем голом какой-то глупой мне показалась
Ситуация с тем голом какой-то глупой мне показалась
А так можно разве?
Может скоро на следующий день отменять будут? ))
А так можно разве?
Может скоро на следующий день отменять будут? ))
Теперь как быть, вы тоже отмените проигрыш??))
Теперь как быть, вы тоже отмените проигрыш??))