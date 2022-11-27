Вилков: «В РПЛ тоже станут добавлять больше времени к матчам»

Бывший арбитр прокомментировал тот факт, что на ЧМ -2022 судьи стали добавлять больше компенсированного времени.

Компенсировать потерянное время необходимо, это записано в правилах. Но на мой взгляд, добавлять по 8-10 минут к тайму — многовато. Наверное, к первому тайму надо добавлять больше, чем минуту или две, но компенсировать стабильно по 10 минут в концовке матча, на мой взгляд, перебор.

Думаю, после чемпионата мира судейский департамент внесет коррективы, и в РПЛ тоже станут добавлять больше времени к матчам. Как мера для борьбы с затягиванием времени и симуляциями — эта идея мне нравится.

В будущем футбол наверняка придет к тому, чтобы играть по чистому времени. Например, два тайма по 30-35 минут. Но это увеличит время всего матча. Будет трансляция идти не два часа, а два с половиной, например. Составлять календарь станет чуть сложнее.