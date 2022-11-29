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«Зенит» обратился в ЭСК РФС из-за неудаления Промеса и Умярова в Кубке

вчера, 15:36
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗакончился после серии пенальти

Петербургский «Зенит» обратился в ЭСК РФС в связи с удалением игроков своей команды Малкома и Вильмара Барриоса и неудалением футболистов «Спартака» Квинси Промеса и Наиля Умярова в результате массовой драки, произошедшей в конце матча Кубка России между двумя командами.

«Зенит» обратился в ЭСК в связи с удалением Малкома и Вильмара Барриоса и неудалением Квинси Промеса и Наиля Умярова. При этом ЭСК РФС и департамент судейства проведёт подробный анализ всех эпизодов инцидента в концовке матча после получения технических записей и записей с камер стадиона. Соответствующие запросы в клубы с просьбой предоставить видеоматериалы были направлены сегодня.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 21:54
Мало ,видимо ,этим голубым петухам всыпали !
Zak11
Zak11 ответ Strashniy (раскрыть)
вчера в 19:34
16 фолов зенита против 9 фолов Спартака. Кто провоцировал то кого ещё?
Zak11
Zak11
вчера в 19:33
Подлейшая команда зенит, специально провоцировали всю игру, чтобы замутить всю эту драку. Лишившись важных футболистов в кубке, наши шансы на трофей резко упали. В этом и был план. Должен рассматриваться изначально прямой удар ногой по Шамару - за который должны удалять! И надо заметить, что после того как Промес толкнул его, Барриос сам пошёл с ним разговаривать.
ABir
ABir
вчера в 18:47
Странно, что Зенит не обратился о стопроцентном удалении всей команды Спартак и отмене удалений для Малкома и Бариоса.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:24
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Литейный 4 returned
Литейный 4 returned
вчера в 18:05
Самый главный провокатор, из-за которого началась вся эта кутерьма Свинси Промяс отделался лёгким испугом.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:46
"Соответствующие запросы в клубы с просьбой предоставить видеоматериалы были направлены сегодня."...))))

Сейчас москвичи пришлют видео где Квинси мирно читает книжку на скамейке запасных во время всей этой чебатухи....а потом как благороднейший их всех благородных отправился оказывать помощь пострадавшим...вне зависимости от клубной принадлежности...
makkie
makkie
вчера в 17:07
Ахах кляузники и плаксы!
nik9373
nik9373 ответ Александр Царанок (раскрыть)
вчера в 16:57
Как скажут, так и решит.
Futurista
Futurista
вчера в 16:34, ред.
Зенит не согласен с удалением Барриоса?)...

Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 16:30
Думаю, что на КДК добавят удалений, Промесу как минимум. Но может и другим достаться по ходу дела.
Александр Царанок
Александр Царанок
вчера в 16:17
Пусть кдк сам решает.
6mdgyz3j2622
6mdgyz3j2622
вчера в 16:15
    drug01
    drug01 ответ Izmar (раскрыть)
    вчера в 16:14
    Совершенно согласен с автором
    YVG
    YVG ответ leonidspb1958a (раскрыть)
    вчера в 16:06
    Уголовник в Голландии отмазался, и тут ему все с рук сходит.
    leonidspb1958a
    leonidspb1958a
    вчера в 16:02
    УГОЛОВНИК ДОЛЖЕН СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ!
    нечитайло
    нечитайло
    вчера в 15:57
    Вам от этого легче? Пыхтите в регионах нытики
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 15:51
    КДК предстоит рассмотреть множество моментов, но по крайней мере Промес должен быть удалён...
    Strashniy
    Strashniy
    вчера в 15:51
    Судья весь матч не замечал грубости спартака и результатом после игры стала драка. Наказывать нужно одного судью отстранением на год, игроки просто выплеснули свои эмоции.
    d3m37mqu3wr5
    d3m37mqu3wr5
    вчера в 15:47
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV
      вчера в 15:46
      По хорошему надо было весь Зенит удалять кроме Д. Сантоса, который в силу своей физической немощи держался поодаль от событий.
      Izmar
      Izmar
      вчера в 15:46
      Главный виновник драки Свинси Промес остался не у дел.
      DEIVID_8358
      DEIVID_8358
      вчера в 15:46
      Да все уже ясно, газпром по максимуму продавит удалений для Спартака и по минимуму для зенитушки.
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