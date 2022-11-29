«Зенит» обратился в ЭСК РФС из-за неудаления Промеса и Умярова в Кубке

Петербургский «Зенит» обратился в ЭСК РФС в связи с удалением игроков своей команды Малкома и Вильмара Барриоса и неудалением футболистов «Спартака» Квинси Промеса и Наиля Умярова в результате массовой драки, произошедшей в конце матча Кубка России между двумя командами.
«Зенит» обратился в ЭСК в связи с удалением Малкома и Вильмара Барриоса и неудалением Квинси Промеса и Наиля Умярова. При этом ЭСК РФС и департамент судейства проведёт подробный анализ всех эпизодов инцидента в концовке матча после получения технических записей и записей с камер стадиона. Соответствующие запросы в клубы с просьбой предоставить видеоматериалы были направлены сегодня.
Сейчас москвичи пришлют видео где Квинси мирно читает книжку на скамейке запасных во время всей этой чебатухи....а потом как благороднейший их всех благородных отправился оказывать помощь пострадавшим...вне зависимости от клубной принадлежности...
Сейчас москвичи пришлют видео где Квинси мирно читает книжку на скамейке запасных во время всей этой чебатухи....а потом как благороднейший их всех благородных отправился оказывать помощь пострадавшим...вне зависимости от клубной принадлежности...
https://youtu.be/5zY0VJfjYgQ