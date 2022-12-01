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ГлавнаяНовостиОрганизация: УЕФАИталия. Серия А 2022/2023

УЕФА начал расследование в отношении «Ювентуса»

вчера, 21:04

Палата финансового контроля по деятельности клубов (CFCB) Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начала расследование в отношении «Ювентуса».

CFCB будет сотрудничать с итальянскими властями и сосредоточится на предполагаемых финансовых нарушениях, о которых недавно стало известно. Сегодня было начато официальное расследование в отношении туринского клуба на предмет возможных нарушений правил лицензирования клубов и финансового fair play.

Ранее стало известно о том, что прокуратура Турина выдвинула обвинения бывшему руководству «Ювентуса».

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Перевод с uefa.com Фото: Соккер.ру
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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 21:58
Подковерная борьба с Суперлигой.
SSC Napoli
SSC Napoli
вчера в 21:19
Эта новость не может не радовать.
KnowSoccer
KnowSoccer
вчера в 21:18
кальчополи 2.0...надеюсь нет!
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 21:18
Начали с Ювентус, дальше пойдут Барса и Реал?
По ходу начнут топить эти три клуба, чтобы разговоры про суперлигу окончательно закрыть.
Гость
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