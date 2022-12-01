УЕФА начал расследование в отношении «Ювентуса»

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вчера, 21:04

Палата финансового контроля по деятельности клубов (CFCB) Союза европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ) начала расследование в отношении «Ювентуса».

CFCB будет сотрудничать с итальянскими властями и сосредоточится на предполагаемых финансовых нарушениях, о которых недавно стало известно. Сегодня было начато официальное расследование в отношении туринского клуба на предмет возможных нарушений правил лицензирования клубов и финансового fair play.

Ранее стало известно о том, что прокуратура Турина выдвинула обвинения бывшему руководству «Ювентуса».