УЕФА начал расследование в отношении «Ювентуса»

Палата финансового контроля по деятельности клубов (CFCB) Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начала расследование в отношении «Ювентуса».
CFCB будет сотрудничать с итальянскими властями и сосредоточится на предполагаемых финансовых нарушениях, о которых недавно стало известно. Сегодня было начато официальное расследование в отношении туринского клуба на предмет возможных нарушений правил лицензирования клубов и финансового fair play.
Ранее стало известно о том, что прокуратура Турина выдвинула обвинения бывшему руководству «Ювентуса».
По ходу начнут топить эти три клуба, чтобы разговоры про суперлигу окончательно закрыть.
По ходу начнут топить эти три клуба, чтобы разговоры про суперлигу окончательно закрыть.