Определились 12 участников 1/8 финала Лиги чемпионов

Определились 12 из 16 участников 1/8 финала Лиги чемпионов.
В весеннюю часть турнира вышли: «Наполи», «Ливерпуль», «Брюгге», «Порту», «Бавария», «Интер», «Челси», «Реал», «Манчестер Сити», «Боруссия» Дортмунд, ПСЖ и «Бенфика».
Претендентами на выход в плей-офф являются: «Тоттенхэм», «Спортинг», «Айнтрахт», «Марсель», «Милан», «Ред Булл Зальцбург», «РБ Лейпциг» и «Шахтёр».
Так же Милан и Зальцбург в очном матче решат судьбу еще одной путевки, как и Шахтер с Лейпцигом. Горнякам конечно же будет сложно, т.к им нужна будет только победа, а Лейпциг сейчас в хорошей форме, но все равно удачи Шахтеру!
Так же Милан и Зальцбург в очном матче решат судьбу еще одной путевки, как и Шахтер с Лейпцигом. Горнякам конечно же будет сложно, т.к им нужна будет только победа, а Лейпциг сейчас в хорошей форме, но все равно удачи Шахтеру!