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Определились 12 участников 1/8 финала Лиги чемпионов

сегодня, 00:42

Определились 12 из 16 участников 1/8 финала Лиги чемпионов.

В весеннюю часть турнира вышли: «Наполи», «Ливерпуль», «Брюгге», «Порту», «Бавария», «Интер», «Челси», «Реал», «Манчестер Сити», «Боруссия» Дортмунд, ПСЖ и «Бенфика».

Претендентами на выход в плей-офф являются: «Тоттенхэм», «Спортинг», «Айнтрахт», «Марсель», «Милан», «Ред Булл Зальцбург», «РБ Лейпциг» и «Шахтёр».

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Все комментарии
Elliada
Elliada
сегодня в 08:42
Не вижу Барселоны, Атлетико, Севильи, Ювентуса. Эта ЛЧ будет с командами, которые нетипичны для плей-офф
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 08:19
Без сюрпризов не обошлось. Барса не попала и Юве похоже тоже в плей - офф не попадет.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 07:51
Бавария или Реал победят!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 07:49
Псж в этом списке лишние.
adekvat
adekvat
сегодня в 07:46
Жалко Ювентус пролетает в этом сезоне.
ОПС
ОПС
сегодня в 07:38
Нам остается только перезимовать и дождаться весны, а там уж посмотрим.
Dima salev
Dima salev
сегодня в 07:27
Без Барселоны и Атлетико выглядит как лига Европа
Варвар7
Варвар7
сегодня в 06:50
Главное, что ЛЧ продолжается и много интересной борьбы ещё впереди!
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 06:48
Барсы даже нету и внаметках!!!
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 06:39
Ничего стоящего, одни и теже клубы.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 06:30
Осталось узнать четырех счастливчиков, а самое интересное это то, что они определятся в играх между собой! Группа D получилась самой ровной и только в заключительном туре мы узнаем кто выйдет в 1/8 ЛЧ, кто попайдет в ЛЕ
Так же Милан и Зальцбург в очном матче решат судьбу еще одной путевки, как и Шахтер с Лейпцигом. Горнякам конечно же будет сложно, т.к им нужна будет только победа, а Лейпциг сейчас в хорошей форме, но все равно удачи Шахтеру!
ABir
ABir
сегодня в 05:17
Сенсаций и случайных коллективов в списке нет, все завсегдатаи
Птица Феникс
Птица Феникс ответ Gelious (раскрыть)
сегодня в 05:10
Такого не будет.
SAINTS
SAINTS
сегодня в 05:08
Тоттенхэм что-то забуксовал!
Gahi
Gahi
сегодня в 03:55
Очень солидно играют в этом сезоне команды из Португалии "Порту" и "Бенфика" вышли из группы и "Спортинг" готов поддержать их и сделать то же самое. И тем самым поднять клубный рейтинг страны ещё выше. Молодцы
SSC Napoli
SSC Napoli
сегодня в 01:19
Все лучшие клубы здесь!
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 01:14
Бавария чемпион !
Grim-Reaper
Grim-Reaper ответ Gelious (раскрыть)
сегодня в 01:02
Атлетико с Севильей тогда вздохнут с облегчением))
протон
протон
сегодня в 00:52
Очень уверенные победы у ПСЖ и Милана, рад за них. Доволен, что Бенфика вышла в плей-офф.
протон
протон
сегодня в 00:51
Матчи классные, но, как обычно, самое интересное в Лиге чемпионов начнется с 1/4 финала.
Gelious
Gelious
сегодня в 00:49
Где можно подписать петицию, чтобы барса каждый сезон была в группе с Баварией?
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