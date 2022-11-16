Турция может принять чемпионат Европы в 2028-м или 2032 году

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вчера, 22:22

УЕФА получила предварительные заявки на проведение чемпионата Европы в 2028-м и 2032 году.

Турция может принять Евро в 2028-м или 2032 году. Помимо этого, Италия также подала заявку на проведение чемпионата Европы в 2032-м. Ранее Великобритания и Ирландия подали совместную заявку на проведение Евро-2028. До апреля 2023 года претендентам необходимо подать окончательные заявки, а осенью страны-хозяйки европейского первенства будут определены.