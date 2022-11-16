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Турция может принять чемпионат Европы в 2028-м или 2032 году

вчера, 22:22

УЕФА получила предварительные заявки на проведение чемпионата Европы в 2028-м и 2032 году.

Турция может принять Евро в 2028-м или 2032 году. Помимо этого, Италия также подала заявку на проведение чемпионата Европы в 2032-м. Ранее Великобритания и Ирландия подали совместную заявку на проведение Евро-2028. До апреля 2023 года претендентам необходимо подать окончательные заявки, а осенью страны-хозяйки европейского первенства будут определены.

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Все комментарии
Elliada
Elliada ответ протон (раскрыть)
сегодня в 08:20
Турция не будет проводить Евро. Чтобы провести турнир, нужно занести ФИФА денежку, быть лояльным к США.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР ответ y3g35c7ux8q9 (раскрыть)
сегодня в 03:40
У нас с узбекистаном матчи
ОПС
ОПС
сегодня в 03:31
Рановато еще об этом говорить. Неизвестно, что будет через столько лет. Все течет, все меняется.
протон
протон
сегодня в 00:28
Турция давно заслужила крупный турнир
Турция отличное место, великолепные стадионы, футбол занимает огромное место в жизни турок, отличная погода, красивые города и природа.
Страна хоть завтра может провести турнир.
y3g35c7ux8q9
y3g35c7ux8q9
вчера в 22:51
Скоро заберут все чемпионаты, а мы?
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 22:22
Не думаю что так будет до 2089 года
Гость
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