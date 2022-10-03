Президент УЕФА Чеферин считает, что проект Суперлиги обречен

Президент УЕФА Александер Чеферин считает, что у Суперлиги не будет шансов быть конкурентоспособной.
«Сомневаюсь, что через 10-15 лет такие идеи вообще вернутся. Все дело в президентах трех клубов, которые продолжают на что-то претендовать из-за собственного эго. Но англичане к ним точно не присоединятся, а без них серьезной конкуренции не будет», – сказал Чеферин.
Без английских клубов остальным ничего не светит
А английским клубам это не нужно
АПЛ и так сильнейший и самый престижный национальный турнир, выиграть который не менее престижно, чем ЛЧ
Без английских клубов остальным ничего не светит
А английским клубам это не нужно
АПЛ и так сильнейший и самый престижный национальный турнир, выиграть который не менее престижно, чем ЛЧ