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Президент УЕФА Чеферин считает, что проект Суперлиги обречен

вчера, 21:28

Президент УЕФА Александер Чеферин считает, что у Суперлиги не будет шансов быть конкурентоспособной.

«Сомневаюсь, что через 10-15 лет такие идеи вообще вернутся. Все дело в президентах трех клубов, которые продолжают на что-то претендовать из-за собственного эго. Но англичане к ним точно не присоединятся, а без них серьезной конкуренции не будет», – сказал Чеферин.

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Все комментарии
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 23:00
Так тому и быть. Все это не спорт
Бoрат
Бoрат
вчера в 22:19
В одном он абсолютно прав.
Без английских клубов остальным ничего не светит
А английским клубам это не нужно
АПЛ и так сильнейший и самый престижный национальный турнир, выиграть который не менее престижно, чем ЛЧ
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 22:06
Идея о создании суперлиги была и больше 20 лет назад, ее итогом стало создание G-14, куда, кстати, среди прочих входили "Барселона", "Реал" и "Ювентус". Так что вряд ли и в будущем об этом забудут.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 22:03
Хозяин скажет - Суперлига, будет суперлига. Вопрос в том, кто через 10-15 лет будет хозяин.
8v4d4mdqfc2n
8v4d4mdqfc2n
вчера в 21:45
Нажо хорошо подумать
Гость
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