УЕФА определил лучшего игрока недели в Лиге Европы

УЕФА назвал лучшего футболиста в четвертом туре группового этапа Лиге Европы. Награду получил форвард «Браги» Витор Оливейра. Он стал автором хет-трика в ворота бельгийского «Юниона» (3:3).
Также на награду претендовали Джоуи Веерман (ПСВ), Вильям Вик («Штурм») и Фрэнсис Узохо («Омония»).
Ну не хочу я в такой группе играть, не вижу смысла, так же как и в других конкурсах типа мании.
Когда время есть, то могу сидеть за компом, а так сутки напролет, месяцами и годами проводить здесь я не собираюсь. Есть ещё другая интересная жизнь!!!
Так, что с такими обвинениями ко мне впредь не обращайтесь, когда захочу тогда и буду играть.
Ну не хочу я в такой группе играть, не вижу смысла, так же как и в других конкурсах типа мании.
Когда время есть, то могу сидеть за компом, а так сутки напролет, месяцами и годами проводить здесь я не собираюсь. Есть ещё другая интересная жизнь!!!
Так, что с такими обвинениями ко мне впредь не обращайтесь, когда захочу тогда и буду играть.
Однако.... Вы вторым акком не приняли игру без призов...:)))
Однако.... Вы вторым акком не приняли игру без призов...:)))
А мне по кайфу такое читать.
Что самое интересное, что почти все говорят, что им вип и призы не нужны.
Но каждый раз возмущаются если им посылка не вовремя пришла, а вип не зачислили первого числа.
Я лично философски отношусь к этому - выиграл хорошо, не выиграл ну и чёрт с ним.
А мне по кайфу такое читать.
Что самое интересное, что почти все говорят, что им вип и призы не нужны.
Но каждый раз возмущаются если им посылка не вовремя пришла, а вип не зачислили первого числа.
Я лично философски отношусь к этому - выиграл хорошо, не выиграл ну и чёрт с ним.