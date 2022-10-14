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УЕФА определил лучшего игрока недели в Лиге Европы

вчера, 18:05

УЕФА назвал лучшего футболиста в четвертом туре группового этапа Лиге Европы. Награду получил форвард «Браги» Витор Оливейра. Он стал автором хет-трика в ворота бельгийского «Юниона» (3:3).

Также на награду претендовали Джоуи Веерман (ПСВ), Вильям Вик («Штурм») и Фрэнсис Узохо («Омония»).

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Все комментарии
shlomo
shlomo ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 18:39
Не вопрос!.... больше Вас не буду упоминать всуе... единственное не надо больше никого попрекать " типа не нужен ВИП или Приз".... На этом сайте ВСЕ в одинаковом положении... И если никто не нарушает ПРАВИЛА сайта (а за этим строго следят), то каждый может может играть так как ему хочется... Еще раз извините, больше о Вас никогда ничего говорить не буду....Удачи Вам во всем!
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 18:37
Он и есть, играл достойно
Байкал-38
Байкал-38 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 18:30, ред.
А причём здесь слово "однако"?
Ну не хочу я в такой группе играть, не вижу смысла, так же как и в других конкурсах типа мании.
Когда время есть, то могу сидеть за компом, а так сутки напролет, месяцами и годами проводить здесь я не собираюсь. Есть ещё другая интересная жизнь!!!
Так, что с такими обвинениями ко мне впредь не обращайтесь, когда захочу тогда и буду играть.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 18:27
Пожалуй он заслужил
Байкал-38
Байкал-38 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 18:25
Вот сейчас чётко сказано и по делу!!!
w7gnu9byvkju
w7gnu9byvkju
вчера в 18:23
ну что же поздравляем и удачи в дальнейшем...
shlomo
shlomo ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 18:20, ред.
Добра Вам!

Однако.... Вы вторым акком не приняли игру без призов...:)))
Байкал-38
Байкал-38 ответ a-league (раскрыть)
вчера в 18:12
Да сейчас столько возмущении будет.
А мне по кайфу такое читать.
Что самое интересное, что почти все говорят, что им вип и призы не нужны.
Но каждый раз возмущаются если им посылка не вовремя пришла, а вип не зачислили первого числа.
Я лично философски отношусь к этому - выиграл хорошо, не выиграл ну и чёрт с ним.
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:11
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