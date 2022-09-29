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В УЕФА отреагировали на планы ФНЛ интегрировать крымские клубы

вчера, 13:30

Пресс-служба УЕФА напомнила, что командам из Крыма запрещено участвовать в турнирах под эгидой РФС. Сегодня стало известно, что уже создана рабочая группа по интеграции клубов с полуострова в российские лиги.

«Убедительно просим вас ознакомиться со следующим решением, принятым Исполнительным комитетом УЕФА в декабре 2014 года: что касается ситуации в Крыму, то в соответствии с решением Чрезвычайной комиссии УЕФА от 22 августа 2014 года Исполнительный комитет УЕФА принял решение запретить крымским клубам участвовать в соревнованиях, организованных Российским футбольным союзом (РФС), с 1 января 2015 года, и чтобы этот регион считался „особой зоной“ для футбольных целей до дальнейшего уведомления», – сообщили в УЕФА.

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Источник: sport-express.ru
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