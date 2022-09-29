В УЕФА отреагировали на планы ФНЛ интегрировать крымские клубы

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вчера, 13:30

Пресс-служба УЕФА напомнила, что командам из Крыма запрещено участвовать в турнирах под эгидой РФС . Сегодня стало известно, что уже создана рабочая группа по интеграции клубов с полуострова в российские лиги.