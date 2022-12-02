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Ребров: «В этом году Денисов сделал очень большой прорыв»

сегодня, 06:15

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров объяснил свой выбор в голосовании за премию «Первая пятерка».

Я поставил Даниил Денисова на первое место. Я вижу каждый день Денисова, как он развивается. В этом году он сделал очень большой прорыв в своей игре и команде сильно помог. Поэтому мой выбор легко объяснить.

Почему Пиняев в вашем голосовании только на третьем месте? Я понимаю, что парень перспективный, у него хорошее будущее, но он не провел полноценный сезон. Даниил больше играл. Может, в следующем году я, возможно, назову Пиняева. Денисов провел больше игр.

Почему Хлусевич на втором месте? Все видели, что он играет на многих позициях. Сейчас он больше играет на позиции защитника. Даниил стал многопрофильным футболистом. Я их вижу постоянно. Для меня они как дети. Я их лучше знаю, чем других молодых ребят.

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Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 11:48
Пиняев атакующий игрок - а значит больше на виду и на слуху.
Денисов выполняет огромный объем беговой и оборонительной работы, но его игра меньше бросается в глаза и обсуждается в студиях Матч ТВ.

Но Пиняев тоже заслуживает похвалы. Пусть растёт парень!
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 08:11
Парни отличные
rhskmz
rhskmz
сегодня в 06:26
Крылья - фабрика талантов !
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