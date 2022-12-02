Ребров: «В этом году Денисов сделал очень большой прорыв»

Технический координатор «Спартака» объяснил свой выбор в голосовании за премию «Первая пятерка».

Я поставил Даниил Денисова на первое место. Я вижу каждый день Денисова, как он развивается. В этом году он сделал очень большой прорыв в своей игре и команде сильно помог. Поэтому мой выбор легко объяснить.

Почему Пиняев в вашем голосовании только на третьем месте? Я понимаю, что парень перспективный, у него хорошее будущее, но он не провел полноценный сезон. Даниил больше играл. Может, в следующем году я, возможно, назову Пиняева. Денисов провел больше игр.

Почему Хлусевич на втором месте? Все видели, что он играет на многих позициях. Сейчас он больше играет на позиции защитника. Даниил стал многопрофильным футболистом. Я их вижу постоянно. Для меня они как дети. Я их лучше знаю, чем других молодых ребят.