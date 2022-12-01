Точилин: «Если Бердыева пригласили в „Сочи“, значит, в него верят»

Исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» высказался о том, что будет с командой после прихода .

Исправлять там особо нечего. А чтобы поднять команду туда, где она была в прошлом сезоне, должна быть проведена обширная работа. Это зависит от многих факторов. Но если Курбана Бекиевича пригласили, значит, в него верят. Думаю, его мастерство позволит достичь поставленных задач. У него есть хороший бэкграунд. Поэтому у него большие шансы достичь результата.