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Точилин: «Если Бердыева пригласили в „Сочи“, значит, в него верят»

вчера, 19:40

Исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» Александр Точилин высказался о том, что будет с командой после прихода Курбана Бердыева.

Исправлять там особо нечего. А чтобы поднять команду туда, где она была в прошлом сезоне, должна быть проведена обширная работа. Это зависит от многих факторов. Но если Курбана Бекиевича пригласили, значит, в него верят. Думаю, его мастерство позволит достичь поставленных задач. У него есть хороший бэкграунд. Поэтому у него большие шансы достичь результата.

Ранее владелец «Сочи» Борис Ротенберг подтвердил назначение Бердыева новым главным тренером команды.

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ ermak6848 (раскрыть)
вчера в 21:30
Верят не все и не всегда.
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:30
В любого тренера всегда верят - в его задумки и стиль игры..
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 20:17
Плохо, что нет еврокубков. Успеха КББ в РПЛ. Ротенберг имеет вес и в обиду не даст от всяких там любителей вставлять в колеса палки. Приятное ожидание продолжения чемпионата.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:04
Значит в клубе есть деньги и к распоряжению частью их пообещали допустить ахалтекинца.Маловероятно,что он останется на следующий сезон-2023-2024 г.г.Слиняет.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:52
Нормальный тренер - поработает.
pomor45
pomor45
вчера в 19:44
Судя по всему Точилин пока не горит желанием стать ГТ Сочи.
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