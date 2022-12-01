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Бывший игрок «Спартака» прокомментировал дисквалификацию игроков команды

вчера, 20:44
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗакончился после серии пенальти

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин высказался о решении КДК РФС дисквалифицировать трёх игроков «красно-белых» и трёх футболистов «Зенита» на шесть матчей Кубка России.

Наказание, конечно, жёсткое, но думаю, что оно правильное. Так нельзя себя вести на стадионе. Сделано это было, наверное, чтобы неповадно было другим футболистам затевать такие потасовки в будущем.

Справедливо ли, что всем дали одинаковое количество матчей пропуска? Думаю, что здесь приняли правильное решение. Сложно было определить индивидуальную вину каждого. Все принимали участие, за что и получили. На видео это было видно.

Кого больше ослабила дисквалификация? Думаю, что «Спартак». У «Зенита» более мощная обойма игроков, так что москвичи пострадали больше.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:40
И по возрасту,и по роже мы завсегда с тобой были схожими.
ABir
ABir
вчера в 22:39
Продуманная провокация против Спартака
socc57
socc57 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 21:53
Степень вины не влияет на строгость наказания по действующему дисциплинарному регламенту оно для всех одинаковое.
Статья 97. Драка
1. Драка, т.е. столкновение 2 (двух) лиц, являющихся Игроками и/или
Официальными лицами Клуба, сопровождаемое взаимным нанесением ударов, до, во
время или после окончания матча – наказывается дисквалификацией Игроков и/или
Официальных лиц Клуба на 5 (пять) матчей.
2. Массовая драка, т.е. драка с участием более двух лиц, являющихся Игроками и/
или Официальными лицами Клуба – наказывается дисквалификацией Игроков и/или
Официальных лиц Клуба на 6 (шесть) матчей.
Примечание: Лицо, пытавшееся предотвратить драку, заслонить других или разнять
участников драки, наказанию не подвергается.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 21:39
Наверное не надо "более тонкое и тщательное изучение"....
Ты же видишь направленность работы КДК...
Рассмотрят...и поудаляют ещё пару игроков...и Дзюбу в придачу......
Сп62
Сп62
вчера в 21:27
При более тонком и тщательном изучении видиозаписи можно было точнее определить степень вины каждого участника инцедента. КДК выполнела свою работу не профессионально.
Гость
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