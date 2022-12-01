Бывший игрок «Спартака» прокомментировал дисквалификацию игроков команды

Бывший полузащитник «Спартака» высказался о решении КДК РФС дисквалифицировать трёх игроков «красно-белых» и трёх футболистов «Зенита» на шесть матчей Кубка России.

Наказание, конечно, жёсткое, но думаю, что оно правильное. Так нельзя себя вести на стадионе. Сделано это было, наверное, чтобы неповадно было другим футболистам затевать такие потасовки в будущем.

Справедливо ли, что всем дали одинаковое количество матчей пропуска? Думаю, что здесь приняли правильное решение. Сложно было определить индивидуальную вину каждого. Все принимали участие, за что и получили. На видео это было видно.

Кого больше ослабила дисквалификация? Думаю, что «Спартак». У «Зенита» более мощная обойма игроков, так что москвичи пострадали больше.