Бывший игрок «Спартака» прокомментировал дисквалификацию игроков команды

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин высказался о решении КДК РФС дисквалифицировать трёх игроков «красно-белых» и трёх футболистов «Зенита» на шесть матчей Кубка России.
Наказание, конечно, жёсткое, но думаю, что оно правильное. Так нельзя себя вести на стадионе. Сделано это было, наверное, чтобы неповадно было другим футболистам затевать такие потасовки в будущем.
Справедливо ли, что всем дали одинаковое количество матчей пропуска? Думаю, что здесь приняли правильное решение. Сложно было определить индивидуальную вину каждого. Все принимали участие, за что и получили. На видео это было видно.
Кого больше ослабила дисквалификация? Думаю, что «Спартак». У «Зенита» более мощная обойма игроков, так что москвичи пострадали больше.
Статья 97. Драка
1. Драка, т.е. столкновение 2 (двух) лиц, являющихся Игроками и/или
Официальными лицами Клуба, сопровождаемое взаимным нанесением ударов, до, во
время или после окончания матча – наказывается дисквалификацией Игроков и/или
Официальных лиц Клуба на 5 (пять) матчей.
2. Массовая драка, т.е. драка с участием более двух лиц, являющихся Игроками и/
или Официальными лицами Клуба – наказывается дисквалификацией Игроков и/или
Официальных лиц Клуба на 6 (шесть) матчей.
Примечание: Лицо, пытавшееся предотвратить драку, заслонить других или разнять
участников драки, наказанию не подвергается.
Статья 97. Драка
1. Драка, т.е. столкновение 2 (двух) лиц, являющихся Игроками и/или
Официальными лицами Клуба, сопровождаемое взаимным нанесением ударов, до, во
время или после окончания матча – наказывается дисквалификацией Игроков и/или
Официальных лиц Клуба на 5 (пять) матчей.
2. Массовая драка, т.е. драка с участием более двух лиц, являющихся Игроками и/
или Официальными лицами Клуба – наказывается дисквалификацией Игроков и/или
Официальных лиц Клуба на 6 (шесть) матчей.
Примечание: Лицо, пытавшееся предотвратить драку, заслонить других или разнять
участников драки, наказанию не подвергается.
Ты же видишь направленность работы КДК...
Рассмотрят...и поудаляют ещё пару игроков...и Дзюбу в придачу......
Ты же видишь направленность работы КДК...
Рассмотрят...и поудаляют ещё пару игроков...и Дзюбу в придачу......