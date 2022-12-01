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Нигматуллин: «Бельгия не заслуживала выхода в плей-офф»

вчера, 22:20
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия0 : 0Логотип футбольный клуб БельгияБельгияМатч завершен

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался о вылете сборной Бельгии с ЧМ-2022.

Безусловно, Бельгия — это главное разочарование чемпионата мира. Они всегда ходили в перспективных, у них очень яркая по составу команда. Но именно командой они так и не стали. Здесь возможна тренерская проблема: не смог из множества хороших футболистов создать хорошую команду.

Сбрасывать со счетов вину каждого футболиста тоже не стоит — того же Лукаку, вечно ноющего футболиста. В этом матче он проявил себя как антигерой. Как бы то ни было, сильнейшие проходят дальше, а слабейшие едут домой. Бельгия на этом чемпионате мира была разочарованием и ничем себя не проявила. Не помогло даже, что хорошо поначалу играл Куртуа. Бельгия не заслуживала дальнейшего прохождения в плей-офф.

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ssspartak
ssspartak
вчера в 22:41
Очень слабо выступили, обязаны были выходить бельгийцы
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