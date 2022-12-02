Экс-игрок «Зенита»: «Клубы найдут, кем заменить дисквалифицированных»

Экс-игрок «Зенита» отреагировал на решение дисквалифицировать футболистов «сине-бело-голубых» и «Спартака» по итогам матча Кубка России.

Конечно, нужно исходить из регламента. Если в нем прописаны такие виды наказания за подобные проступки, то так тому и быть. Но мне непонятно, почему все 6 человек получили одинаковые дисквалификации. Кто-то более негативно себя проявил, а кто-то менее. Возможно, это было сделано, чтобы пресечь какие-то разговоры и перестраховаться. Нужно внимательно смотреть видео, детально разбираться, кто куда бежал и кто кого бил. Наказывать за такие побоища, конечно, нужно, но не думаю, что они все одинаково виноваты.

Кого больше ослабила дисквалификация? Мы говорим о топ-клубах России, в таких командах отсутствие нескольких игроков не должно влиять на результат. Внутри нашего Кубка не такой высокий уровень сопротивления, им же не с условной «Баварией» играть, найдут, кем заменить.