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Экс-игрок «Зенита»: «Клубы найдут, кем заменить дисквалифицированных»

сегодня, 10:08
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗакончился после серии пенальти

Экс-игрок «Зенита» Константин Лепёхин отреагировал на решение дисквалифицировать футболистов «сине-бело-голубых» и «Спартака» по итогам матча Кубка России.

Конечно, нужно исходить из регламента. Если в нем прописаны такие виды наказания за подобные проступки, то так тому и быть. Но мне непонятно, почему все 6 человек получили одинаковые дисквалификации. Кто-то более негативно себя проявил, а кто-то менее. Возможно, это было сделано, чтобы пресечь какие-то разговоры и перестраховаться. Нужно внимательно смотреть видео, детально разбираться, кто куда бежал и кто кого бил. Наказывать за такие побоища, конечно, нужно, но не думаю, что они все одинаково виноваты.

Кого больше ослабила дисквалификация? Мы говорим о топ-клубах России, в таких командах отсутствие нескольких игроков не должно влиять на результат. Внутри нашего Кубка не такой высокий уровень сопротивления, им же не с условной «Баварией» играть, найдут, кем заменить.

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Futurista
Futurista
сегодня в 11:57
Зенит легко найдёт)...

makkie
makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 11:51
Как хорошо, что тебя нет в КДК ))
Boricku
Boricku
сегодня в 10:41
И подстрекателей лет на 10
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 10:18
Надо было оба клуба дисквалифицировать на 6 лет а дельфина и уголовника пожизненно. пожизненно.
Гость
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