Бывший футболист «Зенита» прокомментировал слова президента РФС , который заявил, что Россия может перейти в Азиатскую конфедерацию футбола.

Как я понял, Дюков так сказал, потому что ему задали такой вопрос. Говорить о том, что будет принято такое решение, сейчас нет смысла. Дюков сам дал понять: не будет. И я его в этом поддерживаю. Просто обсудят, выслушают разные мнения — это и есть задача организации.

Нужно ли разрывать отношения с Европой? История тут глубже. Дело не только в том, с кем проводить матчи, из какой зоны отбираться на чемпионат мира. Отношения России с футбольной Европой складывались десятилетиями. Все это вылилось в массу совместных проектов, мероприятий, акций. Сотрудничество и сегодня продолжается. УЕФА инвестирует в Россию средства. Я, например, знаю, что Федерация футбола Петербурга получила из УЕФА деньги на развитие определенных программ.

Да, взаимодействие продолжается. И как от этого всего откреститься, все это обнулить в один момент? Для чего? Никакой логики. Азиатская конфедерация футбола — другой уровень. Да и не важно, какая организация. Можно куда угодно перейти, только надо понимать, что на новом месте придется начинать все с нуля. Есть ли смысл?