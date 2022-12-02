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Игонин: «Азиатская конфедерация футбола — другой уровень»

сегодня, 08:11

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал слова президента РФС Александра Дюкова, который заявил, что Россия может перейти в Азиатскую конфедерацию футбола.

Как я понял, Дюков так сказал, потому что ему задали такой вопрос. Говорить о том, что будет принято такое решение, сейчас нет смысла. Дюков сам дал понять: не будет. И я его в этом поддерживаю. Просто обсудят, выслушают разные мнения — это и есть задача организации.

Нужно ли разрывать отношения с Европой? История тут глубже. Дело не только в том, с кем проводить матчи, из какой зоны отбираться на чемпионат мира. Отношения России с футбольной Европой складывались десятилетиями. Все это вылилось в массу совместных проектов, мероприятий, акций. Сотрудничество и сегодня продолжается. УЕФА инвестирует в Россию средства. Я, например, знаю, что Федерация футбола Петербурга получила из УЕФА деньги на развитие определенных программ.

Да, взаимодействие продолжается. И как от этого всего откреститься, все это обнулить в один момент? Для чего? Никакой логики. Азиатская конфедерация футбола — другой уровень. Да и не важно, какая организация. Можно куда угодно перейти, только надо понимать, что на новом месте придется начинать все с нуля. Есть ли смысл?

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 10:16
А там и до Конфедерации футбола Антарктиды рукой подать.
Сп62
Сп62
сегодня в 10:14
Следующей за АКФ будет федерация Океании.
cska1948
cska1948
сегодня в 09:58
Я так и не понял, с чего наши футбольные специалисты решили , что вход в АКФ зависит ТОЛЬКО от нашего решения? Неужели они наивно полагают, что нас погнали с чемпионата Мира только за то, что мы состоим в УЕФА и если перейдём в АКФ, то ФИФА нам с радостью распахнёт свои объятия?
drug01
drug01
сегодня в 09:33
Успех Японии говорит что Азия не так слаба
Futurista
Futurista
сегодня в 09:20
Япония не согласна с Игониным...
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
сегодня в 09:06
Знаем что другой уровень, а можно не играть на этом уровне?
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 08:51
Соглашусь с тем, что этот вопрос, скорее всего, останется на уровне пустых разговоров и обсуждений. Но в итоге ни чего не изменится. Но нам теперь и Европе придется все начинать с нуля.
adekvat
adekvat
сегодня в 08:43
Он имел в виду другой уровень. Казахстан перешёл в УЕФА потому что там больше денег выделяют местной федерации на развитие, организация турниров выше уровнем и.т.д.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 08:18
ЧМ показывает, что совсем даже неплохой уровень.
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