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Мостовой: «Энрике нужно что-то менять в игре сборной Испании»

сегодня, 10:07

Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой оценил выступление сборной Испании на чемпионате мира.

Я еще после игры испанцев с немцами говорил, что у красной фурии есть много разных проблем. Поэтому я не рассчитывал на то, что Япония проиграет. Думал, что будет ничейный результат, при котором обе сборные бы выходили. Я не верил, что немцы смогут забить семь голов Коста-Рике. К сожалению, у Испании есть определенные трудности, и они опять на них натыкаются. По интриге последний тур в этой группе был сумасшедший. В какой-то момент выходили Япония и Коста-Рика, это была просто фантастика, нереальный сюжет. Очень испугался за испанцев, когда они встали на вылет.

Энрике нужно что-то менять в игре, потому что еще в матче с немцами были видны проблемы у испанцев. Если он что-то изменит, тогда, возможно, сборная Испании будет бороться за трофей, а не если игра и останется такой же — ты мне, я тебе, когда держат мяч ради владения. Хорошо, что еще Мората есть, который забивает голы.

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Все комментарии
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 12:34
Владение ради владение и больше ничего.Вчера вдадение мячом 82% но проиграли.
Владение помогает когда в команде три молодых Месси,Хави,Иньеста а таких нет и не ожидается в ближайшие 52 года.
Futurista
Futurista
сегодня в 11:44
Срочно поменять Энрике на Мостового...
ДСА
ДСА
сегодня в 11:34
Коста-Рика просто расслабила испанцев.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 11:27
Конечно из за одного проигрыша трагедию делать рано! Но Мостовой проведший большую часть своей карьеры в Испании видит, что если испанцы не чего не изменят в своей игре, а так же уповая на свою технику будут продолжать "перекатывать" мяч не включая вариативность то дело может закончиться плачевно! И это вчера наглядно продемонстрировали японцы которые благодаря своему задору, азарту и полной самоотдаче смогли одержать победу! Пора испанцам делать выводы, дальше - плей-офф!
SAMURАI
SAMURАI
сегодня в 11:18
Хватит нам вылетов Германии,Бельгии и Дании.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 11:05
Думаю ,что дело не в проблемах в игре ,а в том ,что в Испании ,да и в Германии новые поколения игроков ,просто не дотягивает до чемпионских составов . А Бельгия просто постарела .
Опасный хулиган
Опасный хулиган
сегодня в 10:52, ред.
Луис Энрике обязательно прислушается к Мостовому и что-нибудь поменяет.
DEIVID_8358
DEIVID_8358
сегодня в 10:46
Не понимаю, почему все думали, что ничья позволит выйти из группы и Испании, и Японии? С регламентом никто не знаком?
cska1948
cska1948
сегодня в 10:20
"...Очень испугался за испанцев, когда они встали на вылет.,."
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Мостовой испугался, а я обрадовался! Подумал, наконец-то хоть какое -то разнообразие в футболе появилось.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 10:09
Причём менять пока не поздно
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