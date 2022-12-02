Мостовой: «Энрике нужно что-то менять в игре сборной Испании»

Бывший футболист «Сельты» оценил выступление сборной Испании на чемпионате мира.

Я еще после игры испанцев с немцами говорил, что у красной фурии есть много разных проблем. Поэтому я не рассчитывал на то, что Япония проиграет. Думал, что будет ничейный результат, при котором обе сборные бы выходили. Я не верил, что немцы смогут забить семь голов Коста-Рике. К сожалению, у Испании есть определенные трудности, и они опять на них натыкаются. По интриге последний тур в этой группе был сумасшедший. В какой-то момент выходили Япония и Коста-Рика, это была просто фантастика, нереальный сюжет. Очень испугался за испанцев, когда они встали на вылет.

Энрике нужно что-то менять в игре, потому что еще в матче с немцами были видны проблемы у испанцев. Если он что-то изменит, тогда, возможно, сборная Испании будет бороться за трофей, а не если игра и останется такой же — ты мне, я тебе, когда держат мяч ради владения. Хорошо, что еще Мората есть, который забивает голы.