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Пиняев рассказал, что получил сообщение из МЮ во время травмы

сегодня, 09:29

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев рассказал, что получил сообщение из «Манчестер Юнайтед», когда восстанавливался от травмы.

Самое неожиданное сообщение, которое получил во время травмы? И сообщений, и звонков было очень много: от друзей, родителей, футболистов, тренеров. Леонид Слуцкий звонил! Многое сделал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров — обеспечил мне лучший уход и лечение, которое только могло быть.

Были ли в курсе моего состояния в МЮ? Да, люди, с которыми я там знаком, тоже писали. Например, скаут Кристо Колибарда — он отправил сообщение со словами поддержки, пожелал здоровья.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:22, ред.
СМС сообщение, - "Будь здоров Серёга " !
Ваш МТС !)
aj45xx3useyx
aj45xx3useyx
сегодня в 11:02
А о чем сообщение было?
rhskmz
rhskmz
сегодня в 10:42
Ну вот и замену для Роналду нашли !
Варвар7
Варвар7
сегодня в 09:37
Конечно молодой перспективный игрок в поле зрения у многих клубов!
Гость
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