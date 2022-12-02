Пиняев рассказал, что получил сообщение из МЮ во время травмы

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев рассказал, что получил сообщение из «Манчестер Юнайтед», когда восстанавливался от травмы.
Самое неожиданное сообщение, которое получил во время травмы? И сообщений, и звонков было очень много: от друзей, родителей, футболистов, тренеров. Леонид Слуцкий звонил! Многое сделал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров — обеспечил мне лучший уход и лечение, которое только могло быть.
Были ли в курсе моего состояния в МЮ? Да, люди, с которыми я там знаком, тоже писали. Например, скаут Кристо Колибарда — он отправил сообщение со словами поддержки, пожелал здоровья.
Ваш МТС !)
Ваш МТС !)