Гаранин: «В „Сочи“ хорошие футболисты, а Нобоа — это просто топ»

Экс-рулевой «Сочи» оценил результаты команды в осенней части сезона.

Команда должна быть выше. И по уровню футболистов, и по притязаниям, и по моим оценкам. Да, ведущие футболисты у нас получали травмы, как будто что-то навалилось на нас. Выпадали важные игроки, это проблема. Будь все в хорошем состоянии — уверен, «Сочи» мог и может претендовать на места гораздо выше.

Конечно, потеря Родригао и Кассьерры не прошла безболезненно, но, поверьте, в «Сочи» хорошие футболисты, а Нобоа — это просто топ. Я очень рад, что у меня появилась возможность поработать с этим игроком, пусть и не так много, как хотелось.

«Сочи» должен быть и будет выше.