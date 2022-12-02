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Гаранин: «В „Сочи“ хорошие футболисты, а Нобоа — это просто топ»

сегодня, 06:18

Экс-рулевой «Сочи» Вадим Гаранин оценил результаты команды в осенней части сезона.

Команда должна быть выше. И по уровню футболистов, и по притязаниям, и по моим оценкам. Да, ведущие футболисты у нас получали травмы, как будто что-то навалилось на нас. Выпадали важные игроки, это проблема. Будь все в хорошем состоянии — уверен, «Сочи» мог и может претендовать на места гораздо выше.

Конечно, потеря Родригао и Кассьерры не прошла безболезненно, но, поверьте, в «Сочи» хорошие футболисты, а Нобоа — это просто топ. Я очень рад, что у меня появилась возможность поработать с этим игроком, пусть и не так много, как хотелось.

«Сочи» должен быть и будет выше.

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Все комментарии
makkie
makkie ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 11:50
Уход Федотова подкосил и Сочи, и цска )))
makkie
makkie
сегодня в 11:49
Топ, не топ... но походу Нобоа затаил обиду на Гаранина за начало сезона.
И теперь при случае вернул "должок", слив тренера.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 09:34
С КББ, уверен, что Сочи пойдёт вверх по турнирной таблице. А Нобоа очень не хватало сборной Эквадора на ЧМ. Уверен, что с ним сборная решила бы задачу выхода из группы.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 09:00
Согласен на счет Набоа -весьма заметная фигура в РПЛ!
Izmar
Izmar
сегодня в 08:14
Гаранин, как тренер, никакой.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 08:06
Сочи еще подтянется, а Нобоа будет ведущим игроком.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:53
Уход Федотова подкосил больше чем уход игроков...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 06:56
Сочи должны быть в тройке,с таким составом,но увы!
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