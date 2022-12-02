Булыкин: «Сборная России могла бы хорошо сыграть со сборной Германии»

Бывший футболист сборной России прокомментировал вылет сборной Германии с чемпионата мира.

Да, я удивлен, что немцы вылетели с чемпионата мира. Германия была слишком самоуверенна, забили себе головы другими моментами. То фотографируются, то повязку им не дают носить. Надо было сосредоточиться на футболе. Расслабленность на таком турнире всегда не остается безнаказанной. Если не выкладываться на сто процентов, можно проиграть Японии.

Наша сборная за счет самоотдачи и мотивации могла бы хорошо выступить на чемпионате мира. В последнее время эти два компонента отсутствуют из-за того, что нет официальных матчей. Смогла бы сборная России обыграть Германию? Всегда есть шансы. У японцев тоже не было шансов против немцев, но они вышли и выиграли. Если бы у сборной России была сумасшедшая самоотдача, мы бы хорошо сыграли с нынешней Германией.