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Булыкин: «Сборная России могла бы хорошо сыграть со сборной Германии»

сегодня, 13:55

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал вылет сборной Германии с чемпионата мира.

Да, я удивлен, что немцы вылетели с чемпионата мира. Германия была слишком самоуверенна, забили себе головы другими моментами. То фотографируются, то повязку им не дают носить. Надо было сосредоточиться на футболе. Расслабленность на таком турнире всегда не остается безнаказанной. Если не выкладываться на сто процентов, можно проиграть Японии.

Наша сборная за счет самоотдачи и мотивации могла бы хорошо выступить на чемпионате мира. В последнее время эти два компонента отсутствуют из-за того, что нет официальных матчей. Смогла бы сборная России обыграть Германию? Всегда есть шансы. У японцев тоже не было шансов против немцев, но они вышли и выиграли. Если бы у сборной России была сумасшедшая самоотдача, мы бы хорошо сыграли с нынешней Германией.

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Все комментарии
karnager
karnager
сегодня в 15:13, ред.
Натурализовать в Армении российских футболистов, отправить их на Евро (если пройдут), а там посмотрим. Пусть армяне поугарают)

Я сейчас что-то похожее на Булыкина выдал
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 14:59
Самоотдачи и мотивации едва хватило-бы сыграть в ничью с Катаром.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 14:22
«Наша сборная за счет самоотдачи и мотивации могла бы хорошо выступить на чемпионате мира»

А когда такие качества, как самоотдача и мотивация появились у нашей сборной?
Capral
Capral ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 14:18
А высказывания Булыкина еще более неуместными.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 14:13
Если так же хорошо, как с таджиками и узбеками, то счёт 7-0 не был бы самым разгромным на ЧМ. И, похоже, Булыкин подсел на стакан от безделья, раз выдаёт такое.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 14:07
Эх!
Бабушка могла бы стать хорошим дедушкой...)))
drug01
drug01
сегодня в 14:07
Зачем так говорить, когда нет возможности это проверить в деле!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 14:01
А мне кажется неуместным привлекать к каждому сравнению сборную России!
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
сегодня в 14:00
Не думаю, что смогла бы.
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