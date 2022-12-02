Победа над Ганой не помогла сборной Уругвая выйти в плей-офф

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вчера, 20:04

Сборная Уругвая одержала победу над Ганой в матче 3-го тура группового этапа ЧМ -2022 (2:0).

Счёт на 26-й минуте встречи открыл Джорджиан Де Арраскаэта. На 32-й он забил второй мяч, оформив дубль. Андре Айю на 21-й не реализовал пенальти.

Уругвай занял 3-е место в группе H, набрав 4 очка. Гана стала четвёртой с 3 баллами.