Победа над Ганой не помогла сборной Уругвая выйти в плей-офф

Сборная Уругвая одержала победу над Ганой в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 (2:0).
Счёт на 26-й минуте встречи открыл Джорджиан Де Арраскаэта. На 32-й он забил второй мяч, оформив дубль. Андре Айю на 21-й не реализовал пенальти.
Уругвай занял 3-е место в группе H, набрав 4 очка. Гана стала четвёртой с 3 баллами.
Айю что исполнил во время пенальти, тихий ужас. После его промаха сборная Ганы посыпалась прям. Если тебе не хватает хладнокровия, отдай право бить другому. Не веди себя как Месси.
Айю что исполнил во время пенальти, тихий ужас. После его промаха сборная Ганы посыпалась прям. Если тебе не хватает хладнокровия, отдай право бить другому. Не веди себя как Месси.