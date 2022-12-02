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Победа над Ганой не помогла сборной Уругвая выйти в плей-офф

вчера, 20:04
ГанаЛоготип футбольный клуб Гана0 : 2Логотип футбольный клуб УругвайУругвайМатч завершен

Сборная Уругвая одержала победу над Ганой в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 (2:0).

Счёт на 26-й минуте встречи открыл Джорджиан Де Арраскаэта. На 32-й он забил второй мяч, оформив дубль. Андре Айю на 21-й не реализовал пенальти.

Уругвай занял 3-е место в группе H, набрав 4 очка. Гана стала четвёртой с 3 баллами.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 00:26, ред.
Всегда болел за Уругвай. Но потом там появился Суарес и все испортил. За этого подлого симулянта просто невозможно болеть. Все время изображает адские муки, когда его заденут. При этом сам людей кусает, целых три эпизода.

Айю что исполнил во время пенальти, тихий ужас. После его промаха сборная Ганы посыпалась прям. Если тебе не хватает хладнокровия, отдай право бить другому. Не веди себя как Месси.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:49
Азия улучшает свои рейтинги.
vip Ziama
vip Ziama
вчера в 22:29
Есть тут старые которые с 2009г сидят? Кто меня помнит? Зашёл только что сюда спустя 11 лет с того же ника)
rhskmz
rhskmz
вчера в 22:07
Прокатли Уругвай как детей !
А. Ермолов
А. Ермолов ответ dok66 (раскрыть)
вчера в 21:26
Кого то очень надо сделать чемпионом
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 21:13
Если бы не левый пенальти На Роналду, все могло бы быть по другому...
dok66
dok66
вчера в 20:53
Спортивного становится все меньше. Португалия проигрывает в д.п . Уругваю не ставят пенальти . Кто-то режиссирует .
LOpp
LOpp
вчера в 20:47, ред.
Я сегодня плакал вместе с Суаресом((
Gahi
Gahi
вчера в 20:39
Судьба злодейка покусала и Суареса и Гану так бывает когда кусаешь ты, а потом тебя со всей командой.
Пирамида
Пирамида ответ DEIVID_8358 (раскрыть)
вчера в 20:37
На последних минутах не дали явную пенальти! Отвратительное судейство. Немецкий арбитр как будто хотел сценарий сборной Германии .. .
shlomo2
shlomo2
вчера в 20:28
Понятно, что Уругвай просто засудили...
DEIVID_8358
DEIVID_8358
вчера в 20:24
Были 2 100% пенальти, которые арбитр зажал.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 20:23
Гана хоть и проиграла, но все же Уругваю отомстила, не выпустив их в плей-офф. Справедливо, что антифутбольщики из Уругвая едут домой. Как можно, забив два гола, успокоиться и бросить играть, да еще и убрать лидеров с поля? Неужто они так в Корею не верили, что те способны обыграть дублеров Португалии? Вот и получили. Поделом им!
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:21, ред.
Как всё таки много в футболе играет психология! С бешенным зарядом в начале игры вышли африканцы и после не забитого пенальти из них как будто выпустили воздух! В свою очередь на кураже уругвайцы забивают два мяча и вместо того что бы продолжить атаковать и увеличить преимущество решают сыграть счету! И в конце уже не чего не смогли сделать! В итоге обе сборные едут домой!
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 20:16
Некоторый болельщики Ганы рассчитывали на большее
Муслим90
Муслим90
вчера в 20:15
Жаль...гола не хватило((
Timur132
Timur132 ответ Жасур Баратов (раскрыть)
вчера в 20:12
Ни капли их не жаль, со своим пижонским составом из европейских топ клубов они едут домой, а в плей офф едут те, кто больше хотел играть.
witynchik
witynchik
вчера в 20:10
Жалко Уругвайчиков
Kolenok
Kolenok
вчера в 20:09
"Эксперты" на матч тв,радимов и Семшов,2 чудика неудачника.
monah-10
monah-10
вчера в 20:07
Я же говорил триллер будет, все таки Гана отомстила Уругвай, с собой забрали, не без помощи португалов.
Жасур Баратов
Жасур Баратов
вчера в 20:06
Жалко Уругвай ну пенальти не дали концовка
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 20:06
Ну все, в плей-офф не будут играть.
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