Сборная Марокко вышла в 1/8 финала ЧМ-2022, обыграв Канаду

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вчера, 20:07

Сборная Марокко обыграла команду Канады в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре (2:1).

Счет в матче на 4-й минуте открыл полузащитник сборной Марокко Хаким Зиеш, а уже на 23-й нападающий Юссеф Эн-Несири удвоил преимущество марокканцев.

На 40-й минуте мяч в свои ворота забил защитник Марокко Наиф Агер.

Сборная Марокко заняла первое место в группе (7 баллов), Канада завершила турнир на четвёртой строчке (0 очков).