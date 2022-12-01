Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыЧемпионат мира 2022

Сборная Марокко вышла в 1/8 финала ЧМ-2022, обыграв Канаду

вчера, 20:07
КанадаЛоготип футбольный клуб Канада1 : 2Логотип футбольный клуб МароккоМароккоМатч завершен

Сборная Марокко обыграла команду Канады в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре (2:1).

Счет в матче на 4-й минуте открыл полузащитник сборной Марокко Хаким Зиеш, а уже на 23-й нападающий Юссеф Эн-Несири удвоил преимущество марокканцев.

На 40-й минуте мяч в свои ворота забил защитник Марокко Наиф Агер.

Сборная Марокко заняла первое место в группе (7 баллов), Канада завершила турнир на четвёртой строчке (0 очков).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Победа над Коста-Рикой не помогла Германии выйти в плей-офф ЧМ-2022
Вчера, 23:56
Япония вышла в 1/8 финала ЧМ-2022, обыграв Испанию
Вчера, 23:54
Хорватия вышла в плей-офф ЧМ-2022, сыграв вничью с Бельгией
Вчера, 19:53
Мексика переиграла Саудовскую Аравию, обе команды покинули мундиаль
Вчера, 00:07
Аргентина переиграла Польшу, обе команды вышли в 1/8 финала мундиаля
30 ноября
Тунис обыграл Францию, но вылетел с чемпионата мира
30 ноября
Сортировать
Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 22:10
Рад за африканцев, начистили физию англосаксам.
РусБрянск
РусБрянск
вчера в 21:54
Ай да молодцы,мароканцы. С победой!!! Ждем дальше выход в четвертьфинал.
Пепс
Пепс
вчера в 21:18
Марокко красавы... Топил за них👍👍👍⚽⚽⚽⚽⚽
adekvat
adekvat
вчера в 20:50
Как не парадоксально праздник на улицах Брюсселя сегодня будет Марокканцы выйдут отметить победу.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 20:50
Пока Марокко главная сенсация чемпионата,в плей-офф не сладко с ними будет
протон
протон ответ matrix333 (раскрыть)
вчера в 20:45
Ваш рекорд - это пример многим. Я лично рад за вас. Если я не ошибаюсь, за всю историю сайта такого рекорда не было.
протон
протон
вчера в 20:39
Самое классное - а ведь сборной Марокко никто из соперников до сих пор не смог забить, единственный пропущенный - автогол)
Опередили Хорватов и Бельгийцев. Канадцы хороший рывок в футболе сделали. К следующему чемпу будут топ 8 кошмарить
На ЧМ-2018 играли симпатично, но не повезло.
Канада хорошо бегает, но неважно соображает. Но разница мячей лучше чем у Катара.
Таким образом, Катар - худшая команда ЧМ. Кстати на ЧМ-2018 тоже было две команды, которые проиграли все три матча (Египет и Панама).
Храневец
Храневец ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 20:38
Согласен с Вами на все сто !
rhskmz
rhskmz
вчера в 20:36
Наши деревенских погнали !
pomor45
pomor45
вчера в 20:36
Марокко вышел в 1/8 финала без особой мороки.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 20:32
Молодцы. Особенно Зиеш. Тухель И Лэмпард наверно поняли, что не умели пользоваться его талантом
holms918
holms918
вчера в 20:23
Поздравляю сборную Марокко! Групповой этап пройден очень хорошо.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 20:22
Молодцы, без вопросов.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 20:22
Первое место в группе с хорватами и бельгийцами...Кто-нибудь скажи это перед ЧМ, ему по крутили бы пальцем у виска. С победой Марокко! И с первым местом в группе!
alex2612
alex2612
вчера в 20:20
Марокко лучшие! Удачи в 1/8, надеюсь далеко пройдут
matrix333
matrix333 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 20:20
Здравствуйте. В ноябре набрал 19660 очков в группе Блохина О. за счет комментариев, и 103100 очков выиграл потратив только 15540 из 19660. То есть, хочу сказать, что я не из тех, которые за месяц делают +40000 очк. за счет комментариев.

15540 - 103100 это Вам не "Угадай шальной счёт с шальным коэффициентом"
Попробуйте побить этот рекорд и я сниму шляпу. Каждый сможет поставить на кэфы 1.1-1.6 и свои 40000 превратить 52 или 54000 и т.п, а вот не каждый сможет 15540 превратить 103100. Такого еще не было.
Mathias1994
Mathias1994
вчера в 20:16
Сборная Марокко просто безукоризненно выступила на стадии группового этапа, и «атласские львы» полностью заслужили выход в плей-офф.
monah-10
monah-10
вчера в 20:15, ред.
Никто из соперников за три матча так и не забили мароканцам, на фарт чтобы дальше все ровно прошло, забили сами себе, ну если никто не может... А так по факту есть вторая сборная от Африки, вслед за Сенегалом.
azkan
azkan
вчера в 20:11
С победой сб Марокко и Зиеша!
Канадцы молодые. Еще у них будет шанс показать себя.
shlomo
shlomo
вчера в 20:10
Красавцы мандаринники.... без суеты вышли!
Литейный 4 returned
Литейный 4 returned
вчера в 20:08
Молодцы африканцы. Уделали хоккеистов. Гыгыгы
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 