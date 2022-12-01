Сборная Марокко вышла в 1/8 финала ЧМ-2022, обыграв Канаду

Сборная Марокко обыграла команду Канады в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре (2:1).
Счет в матче на 4-й минуте открыл полузащитник сборной Марокко Хаким Зиеш, а уже на 23-й нападающий Юссеф Эн-Несири удвоил преимущество марокканцев.
На 40-й минуте мяч в свои ворота забил защитник Марокко Наиф Агер.
Сборная Марокко заняла первое место в группе (7 баллов), Канада завершила турнир на четвёртой строчке (0 очков).
Опередили Хорватов и Бельгийцев. Канадцы хороший рывок в футболе сделали. К следующему чемпу будут топ 8 кошмарить
На ЧМ-2018 играли симпатично, но не повезло.
Канада хорошо бегает, но неважно соображает. Но разница мячей лучше чем у Катара.
Таким образом, Катар - худшая команда ЧМ. Кстати на ЧМ-2018 тоже было две команды, которые проиграли все три матча (Египет и Панама).
Опередили Хорватов и Бельгийцев. Канадцы хороший рывок в футболе сделали. К следующему чемпу будут топ 8 кошмарить
На ЧМ-2018 играли симпатично, но не повезло.
Канада хорошо бегает, но неважно соображает. Но разница мячей лучше чем у Катара.
Таким образом, Катар - худшая команда ЧМ. Кстати на ЧМ-2018 тоже было две команды, которые проиграли все три матча (Египет и Панама).