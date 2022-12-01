Хорватия вышла в плей-офф ЧМ-2022, сыграв вничью с Бельгией

Сборные Хорватии и Бельгии сыграли вничью в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 (0:0).
Хорватия заняла 2-е место в группе F с 5 очками, Бельгия стала третьей, набрав 4 балла.
Таким образом, хорваты вышли в плей-офф турнира.
Сборные Хорватии и Бельгии сыграли вничью в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 (0:0).
Хорватия заняла 2-е место в группе F с 5 очками, Бельгия стала третьей, набрав 4 балла.
Таким образом, хорваты вышли в плей-офф турнира.
Антигерой - Лукаку, что не может не радовать. Этому предателю так и надо, меньше будет языком трепать и ныть. Двухметровая гора, а постоянно ноет. Сыграл в нападении в стиле Березуцких
Антигерой - Лукаку, что не может не радовать. Этому предателю так и надо, меньше будет языком трепать и ныть. Двухметровая гора, а постоянно ноет. Сыграл в нападении в стиле Березуцких
.. Обычное дело)))))))
.. Обычное дело)))))))