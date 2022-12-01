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Хорватия вышла в плей-офф ЧМ-2022, сыграв вничью с Бельгией

вчера, 19:53
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия0 : 0Логотип футбольный клуб БельгияБельгияМатч завершен

Сборные Хорватии и Бельгии сыграли вничью в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 (0:0).

Хорватия заняла 2-е место в группе F с 5 очками, Бельгия стала третьей, набрав 4 балла.

Таким образом, хорваты вышли в плей-офф турнира.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ david-48 (раскрыть)
вчера в 23:01
"Никого", пишется слитно.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 22:55
Герой матча - защитник Гвардиол. Он прям топ-матч провел. Думаю, что лучшего игрока матча ему дали.

Антигерой - Лукаку, что не может не радовать. Этому предателю так и надо, меньше будет языком трепать и ныть. Двухметровая гора, а постоянно ноет. Сыграл в нападении в стиле Березуцких
david-48
david-48 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:39
Я ни кого и не защищаю. Если Вам мерещатся одни лишь (те, о ком Вы говорите), то лучше обратить внимание на самого себя, может это у Вас проблемы... В Европе все нормально, и живут они лучше, чем мы, а мы (коллективное бессознательное), только и роемся в глубокой куче мнимых проблем.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 22:25
Лукаку антигерой матча. Запорол все, что только можно. У Бельгии было достаточно моментов, чтобы выиграть эту игру и все же проскочить в плей-офф, но справедливо, что этого не случилось. Бельгия не заслужила выхода из группы и пакует чемоданы. Ну а хорваты скоро отправятся вслед за ней. Против Испании шансы минимальны.
Capral
Capral ответ Пепс (раскрыть)
вчера в 22:09
Ты хоть знаешь, сколько людей с мировым именем были гомиками?
Capral
Capral ответ РусБрянск (раскрыть)
вчера в 22:06
Это ты мне?
Capral
Capral ответ Пепс (раскрыть)
вчера в 22:05
Вот сразу видно, что ты, только проездом был...
РусБрянск
РусБрянск
вчера в 22:02
Ну ты за всю Россию не говори. В твоем Динамо точно нет таких игроков нормальных
pomor45
pomor45 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:02
Тему футбол вне политики мы испытываем на собственной шкуре.
Пепс
Пепс ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:01
Нойер иопте
DEIVID_8358
DEIVID_8358 ответ susanin ultrazenith (раскрыть)
вчера в 22:00
И??? Немцы просто наколотят кучу голов Коста-Рике и пройдут по разнице мячей. Вот и всё.
Пепс
Пепс ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:59, ред.
А где там еще ходить? Городишко
Пепс
Пепс ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:57, ред.
С фига ли такой вввод?????? На прошлом чемпе хорваты прошли дальше нас только по пенальти.... Вот чух
Capral
Capral ответ Пепс (раскрыть)
вчера в 21:53
А кто в сборных Германии и Бельгии гомики???
alexamit
alexamit ответ Кайзеркрюгер (раскрыть)
вчера в 21:50
Обкакался Лукаку
Пепс
Пепс ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:48
Радужным тут не место. Чемп есть чемп... Гомики пусть плачут под шконкой
Capral
Capral ответ alexamit (раскрыть)
вчера в 21:47
Российской сборной до бельгийской- как пешком до Англии! В России, даже исполнителей таких нет.
alexamit
alexamit
вчера в 21:44, ред.
Смотря на игру бельгийцев, я думал, что хуже нас никто не играет. Я ошибся. Бельгия играет хуже. Осталось ещё швабам проиграть Коста-Рике.
Capral
Capral ответ Пепс (раскрыть)
вчера в 21:42
Этого не видел. Возможно, в отдельных местах...
Пепс
Пепс ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:35
Да нет никаких побоищ... Подбегают и отнимают миску с мелочью у какого нить музыканта, ну дадут по бубну
.. Обычное дело)))))))
Capral
Capral ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
вчера в 21:32
Их было двое и пьяными они не были, делали это осознано.
Capral
Capral ответ david-48 (раскрыть)
вчера в 21:27
Вот только не надо всех обобщать. Большинство на Соккере, сегодня, будет болеть против Германии. В определенном смысле могу понять россиян и даже очень. Но с другой стороны, если еще и Германия вылетит, кто же тогда останется- Япония и Марокко??? Неужели такой футбол кому-то интересен?! Про европейские "ценности" говорить не буду- не место...
Capral
Capral ответ Пепс (раскрыть)
вчера в 21:22
Я был в Амстердаме два дня, но никаких побоищ не видел. Траву продают, голубых много, но драки не видел. Квартал Красных фонарей видел в 2009. Вобщем, очень красивый и необычный город.
rhskmz
rhskmz
вчера в 21:19
Бельгия должна благодарть Филимова !
Пепс
Пепс ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:11
Был в Амстердаме один день проездом... Офигел - пока гуляли насчитали 9 разбитых голов... 9!!!!! Челы деньги с миской зарабатывают.... Подбегает нарик и херачит по башке и с миской мелочи убегает.... Гомики кругом.. В воздухе запах конопли.... Культурному русскому - шок.... Но улица с голыми бабами хорошаааааа))))) но наши девчонки получше будут 👍👍👍👍👍👍
Пепс
Пепс
вчера в 21:04
Ну Лукаку ты даешь.... Капец... Какая была машина.... Сломалась (((((
Пепс
Пепс ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:03
Дааааа...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ david-48 (раскрыть)
вчера в 20:57
Они (которых вы защищаете) лично у меня вызывают брезгливость.. А это ощущение на уровне рефлекса.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:55
Это был Домогой Вида, который по внешнему виду был что то среднее между нашим бомжом и голубым из Амстредама.
david-48
david-48
вчера в 20:55
Читая коменты некоторых особей, порой удивляюсь, что это реально люди, да еще и вроде как уже взрослые... везде и всюду только и видят ненавистных "лгбтшных" европейцев, которым не место в "их прекрасном мире". Лучше идите смотреть дальше свой вгтрк...
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