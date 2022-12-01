Япония вышла в 1/8 финала ЧМ-2022, обыграв Испанию

Сборная Японии обыграла Испанию в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре (2:1).
Счет на 11-й минуте встречи открыл нападающий сборной Испании Альваро Мората.
Японцы ответили голом Ритсу Доана на 48-й минуте, а точку в матче поставил полузащитник Ао Танака, забив решающий мяч на 51-й.
Япония заняла 1-е место в группе Е с 6 очками, Испания стала второй, набрав 4 балла.
Таким образом, японцы и испанцы вышли в плей-офф турнира.
Очень закрученная трагикомедию увидели бы, если костариканцы сохранили бы победный счет! Они тоже главные интриганы. Их тоже можно поздравить с достойным выступлением, несмотря на крупные поражения.
А испанцы... как так?! Так сыграв в первом тайме, во втором они начали что то придумывать и чуть не поплатились за это!
Отличный чемпионат смотрим!
Очень закрученная трагикомедию увидели бы, если костариканцы сохранили бы победный счет! Они тоже главные интриганы. Их тоже можно поздравить с достойным выступлением, несмотря на крупные поражения.
А испанцы... как так?! Так сыграв в первом тайме, во втором они начали что то придумывать и чуть не поплатились за это!
Отличный чемпионат смотрим!
От души рад за японцев, ЗАСЛУЖЕННАЯ победа над сильным соперником!
Японцы своей самоотверженностью, полной выкладкой в каждом эпизоде, боевым настроем, дисциплиной ЗАСЛУЖИЛИ эту победу! Как и в матче с Германией.
Еще раз с Победой, первым местом в группе!
Удачи и успехов в матче с хорватами!
От души рад за японцев, ЗАСЛУЖЕННАЯ победа над сильным соперником!
Японцы своей самоотверженностью, полной выкладкой в каждом эпизоде, боевым настроем, дисциплиной ЗАСЛУЖИЛИ эту победу! Как и в матче с Германией.
Еще раз с Победой, первым местом в группе!
Удачи и успехов в матче с хорватами!