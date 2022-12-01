Япония вышла в 1/8 финала ЧМ-2022, обыграв Испанию

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вчера, 23:54

Сборная Японии обыграла Испанию в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре (2:1).

Счет на 11-й минуте встречи открыл нападающий сборной Испании Альваро Мората.

Японцы ответили голом Ритсу Доана на 48-й минуте, а точку в матче поставил полузащитник Ао Танака, забив решающий мяч на 51-й.

Япония заняла 1-е место в группе Е с 6 очками, Испания стала второй, набрав 4 балла.

Таким образом, японцы и испанцы вышли в плей-офф турнира.