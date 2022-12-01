Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыЧемпионат мира 2022

Япония вышла в 1/8 финала ЧМ-2022, обыграв Испанию

вчера, 23:54
ЯпонияЛоготип футбольный клуб Япония2 : 1Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияМатч завершен

Сборная Японии обыграла Испанию в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре (2:1).

Счет на 11-й минуте встречи открыл нападающий сборной Испании Альваро Мората.

Японцы ответили голом Ритсу Доана на 48-й минуте, а точку в матче поставил полузащитник Ао Танака, забив решающий мяч на 51-й.

Япония заняла 1-е место в группе Е с 6 очками, Испания стала второй, набрав 4 балла.

Таким образом, японцы и испанцы вышли в плей-офф турнира.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Победа над Коста-Рикой не помогла Германии выйти в плей-офф ЧМ-2022
Вчера, 23:56
Сборная Марокко вышла в 1/8 финала ЧМ-2022, обыграв Канаду
Вчера, 20:07
Хорватия вышла в плей-офф ЧМ-2022, сыграв вничью с Бельгией
Вчера, 19:53
Мексика переиграла Саудовскую Аравию, обе команды покинули мундиаль
Вчера, 00:07
Аргентина переиграла Польшу, обе команды вышли в 1/8 финала мундиаля
30 ноября
Тунис обыграл Францию, но вылетел с чемпионата мира
30 ноября
Сортировать
Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex ответ Землянин (раскрыть)
сегодня в 06:36
Немцы не смогли сохранить очко 🤣😂🤣
Zhgoon
Zhgoon
сегодня в 06:36
Японцы хороши. Выйти из группы, где есть Германия и Испания, это круто.
Знатог
Знатог
сегодня в 06:15
А я говорил что Испанцы проиграют Японии чтобы убрать Германию.
болельщик из Хакасии
болельщик из Хакасии
сегодня в 04:52
Великие торжествуют, а пижоны сидят на газоне
Ген Геныч
Ген Геныч
сегодня в 03:25
Такое чувство,что Испания особо и не хотела выигрывать т.к попадать на Хорватов ей не очень то и хотелось да и не любят горячие мачо всяких там ЛГБТшников,так же как и самураи!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Результатом доволен,но не до конца!!!!!!!!!!((((((((Все таки одна команда заднеприводных пробилась в плей-офф(англики),надеюсь они дальше 1/8 не пройдут!!!!!!!!!!!!!!!!!!
rhskmz
rhskmz
сегодня в 01:34
Наши победили !
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:43
Очень надеюсь, что Марокко выиграет у них!!! Вот будет умора))
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ IKER-RAUL (раскрыть)
сегодня в 00:42
Надеюсь, ты понимаешь, что Испания специально слила игру, чтоб не попасть на Бразилию в 1/4?
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 00:39
Лгбтешники будучи сильнее всех в группе вылетели,Бог всё видит,это наказание им
Землянин
Землянин
сегодня в 00:35
Немцы поплатились за свои жмурки
Всё справедливо, не за тем приехали, с тем и уехали
Теперь ничто не будет мешать и отвлекать 😀
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 00:35
Как будто Барселона играла,с такой игрой ничего не ожидает их.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:29
А если Бразилия займёт второе место? Или там у них в группе уже такой исход невозможен? Ааа, по моему, возможно. Если Бразилия проиграет, а Швейцария выиграет 5-0
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 00:28
БРАВО ЯПОНЦЫ!!! МОЛОДЦЫ!!!
От души рад за японцев, ЗАСЛУЖЕННАЯ победа над сильным соперником!
Японцы своей самоотверженностью, полной выкладкой в каждом эпизоде, боевым настроем, дисциплиной ЗАСЛУЖИЛИ эту победу! Как и в матче с Германией.
Еще раз с Победой, первым местом в группе!
Удачи и успехов в матче с хорватами!
azkan
azkan
сегодня в 00:27
Вчера отрывками смотрел матч Аргентина-Польша в аэропорту. Как эти красно белые трусливо играли футбол и сидели в обороне, следя одним глазом и причитая, чтобы мексы не забили еще один гол! И с такой игрой выходят в плей офф?!
И как сауды играли с мексиканцами. Там битва была. А сегодня мы увидели подвиг японцев и Коста Рики.
Всем спокойной ночи!
протон
протон
сегодня в 00:23
Испания вышла на второй тайм с желанием попасть на Марокко, а не на Хорватию. И заодно слить сильных немцев. Немцы, увидев счёт, поняли это и решили слить Коста Рике, чтобы забрать испанцев с собой. По факту обе топ сборные могут утопить друг другу. Вот это поворот, так сказать
протон
протон
сегодня в 00:22
Я один заметил когда Коста-Рика повела в игре с немцами, испанцы тут же включились, перестали катать вату и начали активно атаковать, а после гола Хаверца, опять пришлось созерцать пресную тики-таку? Очень рад за японцев, но сложилось ощущение, что испанцы планировали изначально попасть на Марокко и избежать потенциальную Бразилию в четвертьфинале.
LG T-800
LG T-800 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
сегодня в 00:21
Как тебе турнир? Правда превосходит все ожидания? Круто такой не предсказуемый чемп.
Athletic Club de Bilbao
Athletic Club de Bilbao
сегодня в 00:21
Поражение Испании от япошек это позор конечно.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ azkan (раскрыть)
сегодня в 00:20
Европа - футбольная мекка всего мира. Именно ее команды выиграли 4 последние чм подряд. Поэтому если команда гранд в Европе, то и в мире она само собой. Не может быть чтоб европе гранд, а в мире нет.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ LG T-800 (раскрыть)
сегодня в 00:19
Я не узнаю вас в гриме!?).
Илья85
Илья85 ответ John 5mith (раскрыть)
сегодня в 00:18
Полуживая Португалия куда лучше ,чем бразилия
karnager
karnager
сегодня в 00:18
Японские фанаты убрали мусор со стадиона, а японские футболисты убрали мусор из Катара
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
сегодня в 00:16
Немцы во всех трех поединках были острее соперников. Но судьба им мстит за внеспортивные факторы. А испанцы хитрющие, вышли сразу в четвертьфинал
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ ДиванныйЭксперт (раскрыть)
сегодня в 00:16
Кто пишет ? Я пишу. А завтра об этом все напишут..., если уже не сегодня.
John 5mith
John 5mith ответ ДиванныйЭксперт (раскрыть)
сегодня в 00:15
C Хорватией испанцы конечно разминулись и с Бразилией тоже. Зато по сетке у них после Марокко будут Португалия и Франция. Так что один хрен халявы не будет
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 00:15
Команда которая обыграла Испанию и Германтю должна становиться чемпионом мира.
LG T-800
LG T-800 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
сегодня в 00:14
Сергеевич который с луны вернулся. ПРИВЕТ!!! Я надеюсь ты поймёшь))))
ДиванныйЭксперт
ДиванныйЭксперт ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:13
Кто там пишет что испанцы слили?
Мороканцы на голову сильнее Хорватов
Зиеш и Хакими чего только стоят
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 00:13
Иииииии-хааааа , мои дорогие !!!!! Омедето Синие самураи !!!!!!!!!!!! Банзай Ниппон !!!!!!!!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:04
Маленькие чертенята. Упорные, дисциплинированные, гордые, трудолюбивые самурайчики. Вы заслужили ещё добрый десяток превосходных эпитетов в ваш адрес. Я горжусь вами !
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 