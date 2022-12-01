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Победа над Коста-Рикой не помогла Германии выйти в плей-офф ЧМ-2022

вчера, 23:56
Коста-РикаЛоготип футбольный клуб Коста-Рика2 : 4Логотип футбольный клуб ГерманияГерманияМатч завершен

Сборная Германии одержала победу над командой Коста-Рики в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 (4:2).

Счёт на 10-й минуте встречи открыл Серж Гнабри, выведя немцев вперёд. На 58-й Ельцин Техеда сравнял. Хуан Варгас на 70-й вывел костариканцев вперёд. На 73-й сборная Германии отыгралась усилиями Кая Хаверца. На 85-й Хаверц оформил дубль. Никлас Фюллькруг на 89-й забил 4-й мяч сборной Германии.

Германия заняла 3-е место в группе Е, набрав 4 очка. Коста-Рика — 4-я с 3 баллами.

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 06:15
Больше о ЛГБТ думали, а не о футболе и с позором отправились домой.
Mark Luik
Mark Luik
сегодня в 04:39
Немцы сами виноваты, не в том что японцам слили, а в том что в первом тайме 3 или более мячов не забили Коста Рике, после первого тайма Испанцы узнали про счёт 1-0 и поняли что немцы 6 не забьют, да и скорее был с японцами такой договор, если немцы забывают 6 то сыграем вничью, если нет тт мы готовы вам уступать и это при счёте 1-0, Японцы с радостью согласились, а Испанцы просто взяли и слили матч, если бы немцы не забили, то Японцы бы пропустили 100%, Испанцам выгодно сыграть в 1/8 с Морокко чем с Хорватей, а в 1/4 сыграть с Португалии чем с Бразилии, да и Коста рика в первом матче пропустил 7 мячей от испанцев, на самом деле немц сыграли хорошо, столько моментов в каждом матче, можно было и коста рике забить 7 и испанию обыграть если бы в конце встречи сане забил 1 на 1 и прттв японий столько ударов, вообщем просто не повезло, а так немцы могли бы дать бой даже против Бразилии, а испанцам желаю вылет от Марокко
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ salleeh (раскрыть)
сегодня в 01:46, ред.
Да, невероятный... Но если Рюдигер там клоун, то остальные (во главе с Мусиалой) вообще эксцентрики.
salleeh
salleeh ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:32
Да Юп невероятный тренер…, клоун Рюдигер точно не играл бы…
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 01:25, ред.
О том же, о чём на фото..., прикрывая рты.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ salleeh (раскрыть)
сегодня в 01:09, ред.
Я бы Хайнкеса хотел у руля сборной лицезреть. Дед из гоvна конфету посреди сезона в Баварии сделал..., и этим ленивым задницам даст проsраться, как пить дать!
ХУБУЛ
ХУБУЛ
сегодня в 01:09
Эххх позорище. Всё же не зрая говорят, что в футболе мелочей не бывает, а некогда лучший вратарь современности превратился (или заставили превратится) в политического клоуна. Тфу даже писать нечего.
А испашкам ещё аукнется это клоунада.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ witynchik (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 00:47
Такой электорат им и нужен - чем меньше способность размышлять, тем легче манипулировать и впаривать...
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 00:44
Второй подряд продутый чм от немцев, не только продули, но ещё и умудрились не выйти из группы.. вот это действительно настоящий позор для немецкого футбола.
Ясное дело, что они не являлись явными претендентами на победу, но все же.
Наверное слишком много думали о радужных повязках, поэтому не смогли сконцентрироваться на футболе
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 00:35
Всё -таки капут...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ УЕСКА (раскрыть)
сегодня в 00:35
Да, да и ещё раз да..., но на хитрый х..., есть п... с капканом.
Энрике ещё своё хлебнёт... Думаю отрыгнутся ему свои же "шахматы".
azkan
azkan ответ УЕСКА (раскрыть)
сегодня в 00:34
Точно. И надо было немцам не забивать, а напропускать и наказать испанцев за это))
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 00:33
ПОЗОРНИКИ!
ладно в первой игре недооценили японцев, хотя это никак не прощает бундестим.
Но выйти в третьей решающей игре не сделать результат нужный еще в первом тайме , а потом еще и проигрывать Коста-Рике......
нынешние немцы это не легендарная сборная Германии, это пародия на них...
езжайте домой позорники
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ ответ david-48 (раскрыть)
сегодня в 00:31
Играли немцы только во втором тайме с испанцами и после пропущенных от Коста-Рики.
salleeh
salleeh ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:30
😆
Djorax
Djorax
сегодня в 00:30
Я не понимаю людей которые жалеют Германию, каждая сборная поехала на ЧМ чтоб выиграть этот турнир. Подумайте о людях которые болеют за ту или иную сборную, никто не обязан проигрывать просто потому что мы привыкли видеть одни и те же сборные в плэйОфф
salleeh
salleeh
сегодня в 00:28
Я бы хотел, чтобы этот радужный самолёт встретил спецназ СС и устроил им самый настоящий Содом и Гоморра. Нет желания делить на хороших и плохих, всех в расход…)))
david-48
david-48 ответ ОРЛОВЕЦ (раскрыть)
сегодня в 00:28
То есть, по Вашему, сборная Германии не играла и не побеждала? И, какая то там малейшая акция до начала игры, это подтверждает? Я один из не многих что ли смотрю на футбол? А большинство видимо видит лишь какие то (как говорится в коментариях соккер.ру) "пенд*сские" знаки?
proezd2
proezd2
сегодня в 00:27
в Оман домой на самолёт.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 00:26
Немцы сами виноваты. Все было в их руках. Надо было выигрывать свой матч 8:0 и не надеяться на испанцев. Они немцам помогать не собирались. У Энрике был свой хитрый план: устранить потенциального конкурента за трофей, получить в 1/8 более легкого соперника и избежать встречи в 1/4 с Бразилией. Теперь путь к полуфиналу для Испании расчищен. Браво, Энрике, грамотный стратег, он ведет свою команду к трофею и как опытный шахматист продувает все наперед.
протон
протон
сегодня в 00:26
Если кого и жалеть из немцев, то лишь прежние поколения, по-настоящему, НЕМЕЦКОЙ машины = Мастеров экстра-класса с самой большой буквы, выигрывавших Чемпионаты мира в тяжелейших схватках с такими же Мастерами экстра-класса из других футбольных стран.
Привет Сане за тот феерический фейспалм при выходе один на один в матче с Испанией, когда он вместо удара по воротам начал обводить вратаря и ушел в лицевую. Вообще, конечно, с уходом Крооса считай последнего из тех кто делал результат той Германии, закончилась вся сборная, нет человека и вожака, а молодые не тянут, Мюллер лучшие года отыграл, а тащером он никогда не был. Испанцы поплатятся за такую игру против Марокко, эффект кармы, Японцы абсолютно заслуженно выиграли группу, настоящие самураи, еще и хорватов грохнут.
Tostao
Tostao
сегодня в 00:24
Жду вылета следующих голубков - бритов и швейцарию. Ну и ляхов и голландцами до кучи.
протон
протон
сегодня в 00:24
Сидят в баре Бельгия и Дания, и тут заходит Германия...
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:23, ред.
Помимо того, что сторонники геев, они ещё и сопернику не умеют мстить. Видно же, что Испания сливает матч, чтоб не попасть на Бразилию. Немцы вместо того, чтоб слить Испанию, пропустив в самом конце матча 3 гола, тупо выиграли у Коста-Рики. Такое поражение их не унизило бы. Ибо им уже дальше некуда унижаться. Тони Кроос был прав, когда отказался ехать на ЧМ с Германией. Рюдигер и другие некоторые игроки, к которым было уважение, окончательно опустились, после того жеста 🤭🤭🤭 Ах Кейлор Навас, не получилось у тебя на этом ЧМ...
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ ответ david-48 (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 00:20
Одни приезжают на чм играть в футбол и выигрывать, а другие продвигать свои ценности и повестку дня.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 00:19
Без радужных повязок у дойчей футбола нет ! На Чемпионате Европы они выйдут в радужных футболках и всё пойдёт как надо . ))))))))))))))))))))))))
Futurista
Futurista ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
сегодня в 00:19, ред.
Красиво написал)...просто контрольный вопрос: О чем думали немцы проигрывая Японии в личной встрече?)...
salleeh
salleeh ответ LG T-800 (раскрыть)
сегодня в 00:17, ред.
Нужно было держать отрыв в один мяч и потом взять и пропустить два, тем более время для этого было целых три минуты. Да никто и не удивился бы, что Германия пропустила 2 мяча за 3 минуты…
Tostao
Tostao
сегодня в 00:16
Вылетом фрицев удовлетворён.
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
сегодня в 00:16
Германия на своей шкуре осознала, что такое подлость от Испании, красная фурия вышла на второй тайм против Японии поискать себе в 1/8 Морокко и будь немцы тоже подлыми как и они полетели бы с чемпионата мира вместе😂 когда Коста -Рика повела 2-1, а Испания с тем же счётом горели с Японией только тогда футболисты сборной Испании забегали и сильно засуетилесь, немцам при 2-2 сильно мешала разница голов и просто победа в игре с Коста - Рикой не вывела бы их на второе место в группе сравняй испанцы счёт в своём матче ( у Германии и Японии стало бы по 4 очка и разница голов 0, а там уже считали бы очную встречу, в которой японцы у немцев выйграли) немцы решили идти до конца и сделали удобную для них разницу в случае ничьи в игре Испания - Япония...футболисты красной фурии как узнали, что немцы забили третий и Испания со второго места выходит на Морокко просто бросили играть😂...теперь футболисты сборной Германии могут садиться в свой радужный самолёт и лететь на нём на все четыре стороны🤣 немцам нужно понять, что чемпионат мира по футболу это не ветрина для политики, нужно было отстраниться от всего и заниматься своими прямыми обязанностями, а не рты свои прикрывать показательно на фотоссесиях и в разноцветные самолёты садиться...испании желаю скорейшего вылета с этого чемпионата мира, европейские цености сейчас явно с гнильцой...
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