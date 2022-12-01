Победа над Коста-Рикой не помогла Германии выйти в плей-офф ЧМ-2022

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вчера, 23:56

Сборная Германии одержала победу над командой Коста-Рики в матче 3-го тура группового этапа ЧМ -2022 (4:2).

Счёт на 10-й минуте встречи открыл Серж Гнабри, выведя немцев вперёд. На 58-й Ельцин Техеда сравнял. Хуан Варгас на 70-й вывел костариканцев вперёд. На 73-й сборная Германии отыгралась усилиями Кая Хаверца. На 85-й Хаверц оформил дубль. Никлас Фюллькруг на 89-й забил 4-й мяч сборной Германии.

Германия заняла 3-е место в группе Е, набрав 4 очка. Коста-Рика — 4-я с 3 баллами.