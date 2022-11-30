Аргентина переиграла Польшу, обе команды вышли в 1/8 финала мундиаля

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вчера, 23:59

Сборная Польши уступила команде Аргентины в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре (0:2).

Алексис МакАлистер забил первый гол команды на 46-й минуте, а итоговый счет на 67-й установил Хулиан Альварес.

На 38-й минуте Лионель Месси не реализовал пенальти — удар отразил Войцех Щесны.

Польша заняла 2-е место в группе С (4 балла), Аргентина взяла 1-ю строчку (6 пунктов).