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Аргентина переиграла Польшу, обе команды вышли в 1/8 финала мундиаля

вчера, 23:59
ПольшаЛоготип футбольный клуб Польша0 : 2Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаМатч завершен

Сборная Польши уступила команде Аргентины в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре (0:2).

Алексис МакАлистер забил первый гол команды на 46-й минуте, а итоговый счет на 67-й установил Хулиан Альварес.

На 38-й минуте Лионель Месси не реализовал пенальти — удар отразил Войцех Щесны.

Польша заняла 2-е место в группе С (4 балла), Аргентина взяла 1-ю строчку (6 пунктов).

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Все комментарии
Ген Геныч
Ген Геныч
сегодня в 04:11
Абсолютно заслуженная победа Аргентины!!!!!!!!!!!!!!!Польша 2-й матч к ряду отскакивает!!!!!!!!!!!!По поводу пенальти-это цирк!!!!!!!!!!!!!!!Что Рона ,что Лео ,арбитры тащат на статистику!!!!!!!!!!!!!((((((((((((Правильно что Месси не забил-это справедливо!!!!!!!!!!!!!!!Тут разгром должен был быть!!!!!!!!!Месси всё же мог записать себе голевой пас,когда вывел 1 на 1 Альвареса,но тот не забил!!!!!!!!!!!!!!!!Аргентине и Португалии есть кому забивать без Месси и Роналду,а вот назначенные пенальти,что тому,что этому,этих футболистов не красит!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
протон
протон
сегодня в 03:58
Скажем так - Польша своей собственной игрой сегодня полностью заслужит то, что с ней сделают французы в 1/8. На аргентосов, кстати, приятно было посмотреть. Два последних матча (особенно вторые таймы) провели на очень мощном уровне. Кажется, потихоньку приходят в себя после кошмарного старта. Тем интереснее!
nik9373
nik9373 ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 02:05
Пенальти за то, что якобы вратарь его по личику задел. Чистый левак, поэтому и не забил.
vovinho11
vovinho11 ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 01:03
    SAMURАI
    SAMURАI
    сегодня в 00:59
    Поляки не заслужили 1/4 с такой игрой, аргам повезло что есть кому тащить сборную играя вдесятером с пешеходом на поле.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    сегодня в 00:51, ред.
    Чувак. Для человека, который в футболе много лет, ты должен был видеть ... и наверняка видел, что Польша всю игру автобусничала. Арги, имея сплошной молодняк и неудачно играющего ДиМу, нифига бы не вскрыли эту оборону без Месси. Измотал их Лео, переводя направление атаки с одного края на другой. Держались поляки ... до определённого момента, но лёд, как говорится, тронулся.
    Как ни парадоксально это прозвучит, но с теми же бразилами и голландцами..., если судьба сведёт Аргентину, "альбиселесте" в атаке станет легче дышать, ибо будет где и куда разбежаться.... В обороне, да, будут проблемы, ибо защита у аргов - не айс. Тем и интересней станут четвертьфиналы.
    Agamaga........
    Agamaga........
    сегодня в 00:46
    Ширер, лучший бомбардир в истории АПЛ: «Интересно, отдадут ли мне те 9 голов, которые я забил, но не получил».
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
    сегодня в 00:45
    Он просто хотел вас всех обрадовать и дать лишний раз повод его критиковать 😀
    Capral
    Capral ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
    сегодня в 00:45, ред.
    Сергеич, тут, я с тобой не соглашусь. Поляк не халявщик и в Мюнхене был настоящим лидером, и бомбардиром. Столько мячей наколотить на халяву невозможно. Он- статичный, позиционный форвард, но и Г.Мюллер играл в той же манере. Нет, Левандовски достойный футболист, но и для таких незаурядных футболистов нужны достойные партнеры, коих в сб. Польше сегодня нет.
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    сегодня в 00:42
    Повтор с пенальти смотрел без звука. Прям очень нужна пояснительная бригада, за что его там дали???

    Болел против поляков, но был рад когда Месси в очередной раз в карьере не забил важный пенальти.
    Кто-то катил бочки на Роналду по поводу того, что он хотел присвоить чужой гол себе, мол не коснулся мяча.
    Я дико извиняюсь, а что делает Месси? Он когда идет юить пенальти со своей стремной статистикой, он не присваевает себе чужие голы??? Он мог подвести всю сборную в этом моменте, если б поляки выиграли аргов, и они не вышли, что бы было тогда? Зачем ты присваиваешь себе пенальти, которые не умеешь бить??? Отдай их кому-нибудь, кто умеет их бить и более устойчив психодогически. Но нет, это же маленький узурпатор, генералисимус, наПОЛЕончик.
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    сегодня в 00:40
    Спокойно! Какой честный, однако. Как нарцисс нырять никто не умеет. Весь интернет смеётся над его падением!
    На месте Месси и нарцисс бы валялся с удовольствием, он высасывает из всего. Самый позорный момент всегда числится за нарциссом, и падения, и просьбы переписать на него гол напарника.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответ faneng (раскрыть)
    сегодня в 00:40
    Типичный халявщик, который оказывается в нужном месте, в нужный час, как и вся сборная).
    suiw
    suiw
    сегодня в 00:38
    Аргентина вполне могла выбить пшеков, но немного поленилась
    Agamaga........
    Agamaga........
    сегодня в 00:35
    Месси сыграл прекрасно! Он ещё ребёнком играл очень классно, видео с его дриблингом все видели.
    Сегодня не забил левый пенальти, но не симулировал, в любом случае на ВАРе сидят, попросили бы судью к экрану!
    Аргентина после провала с саудитами исправляет ситуацию, достойно выходят с первого места.
    Желаю этому гению выиграть кубок мира!
    Австралия вполне проходной соперник, но если выйдут с мыслями как в первом матче, то поедут домой.
    Capral
    Capral ответ faneng (раскрыть)
    сегодня в 00:33
    Левандовски забивал на разных уровнях и забивал много. Но конечно, лучше, у него получалось забивать в Баварии. Как и у Месси, у поляка в сборной идет не очень хорошо. Ну и все-таки возраст...
    faneng
    faneng
    сегодня в 00:29
    Отвратительная игра Польши, они не заслужили выход в 1/8 финала. Левандовски сегодня вообще не играл и подтвердил свою репутацию человека, который проявляет себя только в легких матчах. Вот в Бундеслиге забивать фрайбургам и вольфсбургам - это пожалуйста. А вытащить матч сборной, повести команду за собой - не умеет.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 00:29
    у зрителей было в голове пиво, которое запретили тем кто реально видел футбол, без надкоментаторства))
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
    сегодня в 00:28
    Извините, но футбол я смотрел один и на поле была одна команда и играла она в десятером, это факт, если поднять цифры. Я в футболе много лет, и сегодня я следил за Месси, Ди Мария, Левандовски, все три нулевые, разве что у Месси были не плохие передачи на 17,19 и 56 минуте... и все, нет, не все, была ещё скверная симуляция, очень противная
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    сегодня в 00:25, ред.
    ))) Если б ты включил звук, то услышал бы, что Трушечкин - бестолочь всю дорогу его гнобил...., а в конце разразился удивлением, почему зрители выбрали Месси лучшим в матче.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 00:25, ред.
    Где все те, кто визжал про пенальти на Роналду? Вот сегодня, действительно позорный пенальти был. Арбитр ФИФА даже сказал, что пенальти назначен ошибочно. Сказал, что в таких случаях никогда не ставится пенальти. Ставится только тогда, когда вратарь проявляет агрессию в таких моментах и на силу бьёт соперника. А пенальти на Роналду намного ближе к пенальти, чем пенальти (подаренный) Барселоне на Суаресе в ворота Реала и ПСЖ, или в ворота Эспаньола на Неймаре. Или же тот же, что сегодня подарили Меське. Где Илиады, Агамага, Ромео777, летучий голландец и т.д.? Почему вы теперь молчите?
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    сегодня в 00:25
    Конечно, у каждого своё вИдение игры, но то, что Месси был лучшим на поле, не вызывает сомнений. Ваш оппонент всё вам доходчиво разъяснил.
    протон
    протон
    сегодня в 00:24
    Вышли не играть в футбол, а не проиграть крупно. Таким командам не место в ПО. Аргентину с победой, пенальти не было. И уж на 10-20 минут Скалони мог бы Дибалу и выпустить.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 00:22
    это имхо, или от комментаторов, я без звука смоттю и он очень стеснен, максимум на фланг из центра дает когда не мешают, а пшеки вообще не мешали.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    сегодня в 00:20
    Я говорю за качество самой игры с его стороны: пас, видение, выигранные единоборства, разрезающие передачи на партнёров...,...,... + психологическая составляющая - он всё делает для того, чтоб аргентинский молодняк играл уверенно и раскрепощённо.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    сегодня в 00:18
    Поляки слабы, и только чудо - чудное поможет им в 1/8 финала. Меня интересует, что скажет известный специалист, бывший арбитр Николаев по поводу назначенного пенальти в ворота сб.Польши. Прошу его только не петь соловьём, рассказывая нам своё видение этого момента. Пусть сошлётся на п.п. "Правил", которые предусматривают наказание за такое "нарушение" со стороны Щесны, имевшее место после того, как Месси пробил мимо ворот.
    Capral
    Capral
    сегодня в 00:18
    Да, действительно, так громко хлопнули дверью, что прищемили себе пальцы и заняли последнее место. Вот так хлопнули. Ахахахахахаха!!!!!!!
    баск
    баск
    сегодня в 00:13, ред.
    Было понятно, что арги будут играть в некое последовательно нагнетаемое
    давление, и представляло интерес- какую контригру предложит Михневич..

    Вскоре после смешного незабитого пенальти перевес аргов стал подавляющим,
    их голы назревали и после перерыва состоялись.
    Насчёт же контригры у поляков оказалось весьма туго.
    Соотношение ударов по воротам 24(13)-3(0) в пользу аргов не нуждается
    в комметариях.

    Несмотря на это поражение, из группы Польша всё же вышла, но благодарить
    за это ей можно мексов, не выполнивших сегодня свою задачу в полной мере.
    Cаудиты же громко хлопнули дверью.
    Эта команда в какой-то мере открытие мундиаля..
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец. ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    сегодня в 00:13
    Держись друг✊✊
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
    сегодня в 00:12
    Дружище, а я жалею, что разругался с супругой после симуляции 01 игрока, и не получу уже своё сегодня...
    isamsn
    isamsn ответ karnager (раскрыть)
    сегодня в 00:12
    Ну Месси всего 35 и форма дай бог каждому. А Ронлдо 37 и тоже играет полезно и не хуже других.
    Гость
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