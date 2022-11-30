Аргентина переиграла Польшу, обе команды вышли в 1/8 финала мундиаля

Сборная Польши уступила команде Аргентины в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре (0:2).
Алексис МакАлистер забил первый гол команды на 46-й минуте, а итоговый счет на 67-й установил Хулиан Альварес.
На 38-й минуте Лионель Месси не реализовал пенальти — удар отразил Войцех Щесны.
Польша заняла 2-е место в группе С (4 балла), Аргентина взяла 1-ю строчку (6 пунктов).
давление, и представляло интерес- какую контригру предложит Михневич..
Вскоре после смешного незабитого пенальти перевес аргов стал подавляющим,
их голы назревали и после перерыва состоялись.
Насчёт же контригры у поляков оказалось весьма туго.
Соотношение ударов по воротам 24(13)-3(0) в пользу аргов не нуждается
в комметариях.
Несмотря на это поражение, из группы Польша всё же вышла, но благодарить
за это ей можно мексов, не выполнивших сегодня свою задачу в полной мере.
Cаудиты же громко хлопнули дверью.
Эта команда в какой-то мере открытие мундиаля..
давление, и представляло интерес- какую контригру предложит Михневич..
Вскоре после смешного незабитого пенальти перевес аргов стал подавляющим,
их голы назревали и после перерыва состоялись.
Насчёт же контригры у поляков оказалось весьма туго.
Соотношение ударов по воротам 24(13)-3(0) в пользу аргов не нуждается
в комметариях.
Несмотря на это поражение, из группы Польша всё же вышла, но благодарить
за это ей можно мексов, не выполнивших сегодня свою задачу в полной мере.
Cаудиты же громко хлопнули дверью.
Эта команда в какой-то мере открытие мундиаля..